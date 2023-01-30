30 Ocak 2023, Pazartesi
Survivor Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında? Survivor Yusuf Güney elendi mi, neden elendi?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da 29 Ocak Pazar akşamı şoke eden bir veda yaşandı.Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında Acun Ilıcalı, Yusuf Güney ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Berdan Mardini ve Seçkin Piriler zorlu ada şartlarından dolayı kendi istekleriyle yarışmadan ayrılmışlardı. Ilıcalı, Yusuf Güney'inde adaya veda edeceğini duyurdu. Peki, "Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında?","Survivor Yusuf Güney elendi mi, diskalifiye mi oldu?" İşte, ünlü sanatçının ayrılık nedeni...
Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 10:09
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