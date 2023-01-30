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Haberler Galeri Survivor Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında? Survivor Yusuf Güney elendi mi, neden elendi?

Survivor Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında? Survivor Yusuf Güney elendi mi, neden elendi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da 29 Ocak Pazar akşamı şoke eden bir veda yaşandı.Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında Acun Ilıcalı, Yusuf Güney ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Berdan Mardini ve Seçkin Piriler zorlu ada şartlarından dolayı kendi istekleriyle yarışmadan ayrılmışlardı. Ilıcalı, Yusuf Güney'inde adaya veda edeceğini duyurdu. Peki, "Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında?","Survivor Yusuf Güney elendi mi, diskalifiye mi oldu?" İşte, ünlü sanatçının ayrılık nedeni...

Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 10:09
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Survivor Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında? Survivor Yusuf Güney elendi mi, neden elendi?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da iki gündür yarışlarda görünmeyen Yusuf Güney, izleyiciler tarafından merak konusu oluyordu. Survivor 2023'te bu sezon kendi isteğiyle yarışmadan ayrılan yarışmacı sayısı üç oldu. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in ardından şoke eden bir veda daha yaşandı. Ada konseyinde önemli bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, Yusuf Güney'in Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. İşte, Survivor Yusuf Güney hakkında merak edilenler...

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Survivor Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında? Survivor Yusuf Güney elendi mi, neden elendi?

YUSUF GÜNEY, SURVİVOR'A NEDEN VEDA ETTİ?

Acun Ilıcalı, Survivor 2023 sezonun zorlu şartlarına Yusuf Güney'in daha fazla devam edemeyeceğini belirtti. Güney'in adaya gelip arkadaşları ile vedalaşacağını paylaştı.

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Survivor Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında? Survivor Yusuf Güney elendi mi, neden elendi?

Öte yandan; Acun Ilıcalı daha yarışma başlamadan bu yılki Survivor'ın gelmiş geçmiş en zorlu Survivor olacağını söylemişti.

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Survivor Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında? Survivor Yusuf Güney elendi mi, neden elendi?

SURVİVOR YUSUF GÜNEY KİMDİR?

Şarkıcı Yusuf Güney 5 Haziran 1984'te Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen Gümüşhane Kelkit'li olan Yusuf Güney 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşındı. İlk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşayan Güney Londra'da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yaptı.

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Survivor Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında? Survivor Yusuf Güney elendi mi, neden elendi?

Güney, 2005 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.