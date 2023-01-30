Survivor Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında? Survivor Yusuf Güney elendi mi, neden elendi?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da iki gündür yarışlarda görünmeyen Yusuf Güney, izleyiciler tarafından merak konusu oluyordu. Survivor 2023'te bu sezon kendi isteğiyle yarışmadan ayrılan yarışmacı sayısı üç oldu. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in ardından şoke eden bir veda daha yaşandı. Ada konseyinde önemli bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, Yusuf Güney'in Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. İşte, Survivor Yusuf Güney hakkında merak edilenler...