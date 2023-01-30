30 Ocak 2023, Pazartesi
Özge Ulusoy acısını paylaştı: Perişan durumdayız
Babasının ani ölümünün ardından zor günler geçiren Özge Ulusoy katıldığı lansmanda görüntülendi. Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu hakkında konuşan Ulusoy, babasının ardından yaşadığı acıdan da bahsetti. Hayatının en zor dönemini geçirdiğini söyleyen ünlü manken, "Ben, ablam ve annem perişan durumdayız. Beklenmedik, çok ani ve bence çok haksız bir olayla karşı karşıya kaldık." dedi.
Giriş Tarihi: 30.01.2023 09:44
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