Özge Ulusoy acısını paylaştı: Perişan durumdayız

"ŞU AN EVLİLİK YOK"

Özge Ulusoy geçtiğimiz gün Tüyap Mobilya Fuarı'nda bir lansmana katıldı. Yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu ile devam eden ilişkisi hakkında gelen sorulara ünlü manken ''Ben özel hayatım konusunda konuşmayı tercih etmiyorum, geçmiş ilişkilerimde de şimdiki ilişkimde de konuşmayı tercih etmiyorum. İkimiz de gözlerden uzak kendimize özel bir şeyler yaşamaya çalışıyoruz. İlişkimizi kaçarak ve saklanarak değil ama usulünce yaşamayı tercih ediyoruz. Şu an için evlilik durumu yok ama evliliğe karar verdiğimizde inanın bunu saklamayız ve söyleriz size" diye konuştu.