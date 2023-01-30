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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan flaş karar! Sessiz sedasız evlenmişlerdi...

Sessiz sedasız evlenen Özcan Deniz ve Samar Dadgar cephesinden yeni haber geldi! Feyza Aktan'la olaylı ayrılığının ardından gönlünü İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptıran Deniz Zekeriyaköy'deki evlerinde nikah masasına oturdu. Yakın arkadaşlarının katıldığı törenle dünyaevine giren çiftin bugün İstanbul'da düğün yapacağı ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:43
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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan flaş karar! Sessiz sedasız evlenmişlerdi...

Feyza Aktan'la 15 aylık evliliğini olaylı şekilde bitiren Özcan Deniz kısa süre sonra gönlünü İranlı genç modacı Samar Dadgar'a kaptırdı.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan flaş karar! Sessiz sedasız evlenmişlerdi...

SÜRPRİZ EVLİLİK

1,5 yıldır aşk yaşayan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde hayranlarına sürpriz yaptı. Sessiz sedasız dünyaevine giren ünlü çift, Dubai'ye balayına gitti.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan flaş karar! Sessiz sedasız evlenmişlerdi...

"İYİ DİLEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yurda dönen çift, havalimanında görüntülendi. Mutlulukları yüzünden okunan ikili "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" diye konuşmuştu.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan flaş karar! Sessiz sedasız evlenmişlerdi...

BUGÜN DÜĞÜN VAR

Çiftle ilgili bugün yeni bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre ise Özcan Deniz ve Samar Dadgar, bugün İstanbul'da düğün yapacak.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan flaş karar! Sessiz sedasız evlenmişlerdi...

Ünlü çiftin bir anda gelen evlilik haberi herkesi şaşırtmıştı. Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlenen Özcan Deniz ve Samar Dadgar, balayı için gittikleri Dubai'den yurda dönüş yaptı. Annesinin, İranlı güzeli istemediği yönündeki haberler hakkında konuşan Deniz, "Bunlar ailevi sorunlarımız" dedi.