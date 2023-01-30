HaberlerGaleriÖzcan Deniz ve Samar Dadgar’dan flaş karar! Sessiz sedasız evlenmişlerdi...
Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan flaş karar! Sessiz sedasız evlenmişlerdi...
Sessiz sedasız evlenen Özcan Deniz ve Samar Dadgar cephesinden yeni haber geldi! Feyza Aktan'la olaylı ayrılığının ardından gönlünü İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptıran Deniz Zekeriyaköy'deki evlerinde nikah masasına oturdu. Yakın arkadaşlarının katıldığı törenle dünyaevine giren çiftin bugün İstanbul'da düğün yapacağı ileri sürüldü.