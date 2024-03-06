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Haberler Galeri Survivor Yunus Emre'nin eşi bakın kimmiş! Aleyna Kalaycıoğlu'nu kıskandığı söylenmişti...

Survivor Yunus Emre'nin eşi bakın kimmiş! Aleyna Kalaycıoğlu'nu kıskandığı söylenmişti...

Survivor All Star 2024'te yarışan Yunus Emre Özden, aldığı cezalarla adından söz ettirmeye başladı. Bir sonraki konseyde Yunus Emre'nin bir cezası kaldığını öğrenen Yasemin Ilıcalı, cezanın düşürülmesi için babası Acun Ilıcalı'dan ricada bulundu. Ancak Acun Ilıcalı ise durumu konseyde açıkladı. Sosyal medyada da gündem olan Yunus Emre'nin özel hayatı da merak konusu oldu. Yunus Emre'nin eşini araştıranlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 16:59
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Survivor Yunus Emre’nin eşi bakın kimmiş! Aleyna Kalaycıoğlu’nu kıskandığı söylenmişti...

Survivor All Star 2024'te rekabet hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yarışmacılar arasındaki gerginlikler sık sık sosyal medyanın gündem oluyor. Yarışmanın en olaylı yarışmacılarından biri hiç şüphesiz Yunus Emre.

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Survivor Yunus Emre’nin eşi bakın kimmiş! Aleyna Kalaycıoğlu’nu kıskandığı söylenmişti...

Yunus Emre'nin hala bir cezasının bulunduğunu öğrenen Yasemin Ilıcalı, cezanın düşürülmesi için babası Acun Ilıcalı'dan ricada bulundu. Ancak Acun Ilıcalı, kızının isteğini geri çevirmek zorunda kaldı ve durumu konseyde anlattı. Bu durum karşısında Yunus Emre ne yapacağını bilemedi.

Konseyde Kırmızı takımla konuşan Acun Ilıcalı, "Dün kızım Yasemin benimleydi. 'Baba Yunus Emre'nin bir cezasını lütfen affet' dedi, ancak ben de ona yaşı küçük ama yani sonuç itibarıyla bir hayat dersi vermek zorunda kaldım. Yasemin istiyor diye biz Yunus Emre'nin cezasını azaltamıyoruz. O yüzden Yasemin'i reddetmek zorunda kaldım, Yasemin de gerçekten çok üzüldü. Israr da etti olay 'baba lütfenlere' döndü. Ben Yasemin'i ne zaman kırdığımı hatırlamıyorum belki de hiç kırmamış olabilir sıkıntılı dakikalar yaşadım" şeklinde konuştu.

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Survivor Yunus Emre’nin eşi bakın kimmiş! Aleyna Kalaycıoğlu’nu kıskandığı söylenmişti...

Yasemin Ilıcalı'nın isteğine çok şaşıran Yunus Emre ise "Çok özür dilerim, ben bu cezayı hak ettim Yasemin. Düşünmesi bile yeter. Çok ceza yediğimden dolayı yemek çalarken yakalandım. Çalışanları zor durumda bırakacak şekilde olduğu için bu cezayı yedim" karşılığını verdi.

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Survivor Yunus Emre’nin eşi bakın kimmiş! Aleyna Kalaycıoğlu’nu kıskandığı söylenmişti...

Öte yandan, Yunus Emre'ye kadınların yakın temas göstermesi tüm izleyenlerin dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Gizem'in göz teması kurarak Yunus Emre'yi sakinleştirmeye çalıştığı anlar, sosyal medyada 'Harem kurdu' yorumlarını beraberinde getirmişti.

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Survivor Yunus Emre’nin eşi bakın kimmiş! Aleyna Kalaycıoğlu’nu kıskandığı söylenmişti...

Yarışmada tartışmaya giren Yunus Emre'yi engellemeye çalışan kadın yarışmacılar ve özellikle Gizem'in teması sosyal medyada gündem olmuştu.

Evli olan Yunus Emre'ye bu kadar samimi davranılmasına tepki yağarken, diğer yandan Yunus Emre'nin karısının beğendiği bir tweet ortalığı karıştırdı.