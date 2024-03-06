06 Mart 2024, Çarşamba
Survivor Yunus Emre'nin eşi bakın kimmiş! Aleyna Kalaycıoğlu'nu kıskandığı söylenmişti...
Survivor All Star 2024'te yarışan Yunus Emre Özden, aldığı cezalarla adından söz ettirmeye başladı. Bir sonraki konseyde Yunus Emre'nin bir cezası kaldığını öğrenen Yasemin Ilıcalı, cezanın düşürülmesi için babası Acun Ilıcalı'dan ricada bulundu. Ancak Acun Ilıcalı ise durumu konseyde açıkladı. Sosyal medyada da gündem olan Yunus Emre'nin özel hayatı da merak konusu oldu. Yunus Emre'nin eşini araştıranlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 16:59
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