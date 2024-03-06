Survivor Yunus Emre’nin eşi bakın kimmiş! Aleyna Kalaycıoğlu’nu kıskandığı söylenmişti...

Yunus Emre'nin hala bir cezasının bulunduğunu öğrenen Yasemin Ilıcalı, cezanın düşürülmesi için babası Acun Ilıcalı'dan ricada bulundu. Ancak Acun Ilıcalı, kızının isteğini geri çevirmek zorunda kaldı ve durumu konseyde anlattı. Bu durum karşısında Yunus Emre ne yapacağını bilemedi.

Konseyde Kırmızı takımla konuşan Acun Ilıcalı, "Dün kızım Yasemin benimleydi. 'Baba Yunus Emre'nin bir cezasını lütfen affet' dedi, ancak ben de ona yaşı küçük ama yani sonuç itibarıyla bir hayat dersi vermek zorunda kaldım. Yasemin istiyor diye biz Yunus Emre'nin cezasını azaltamıyoruz. O yüzden Yasemin'i reddetmek zorunda kaldım, Yasemin de gerçekten çok üzüldü. Israr da etti olay 'baba lütfenlere' döndü. Ben Yasemin'i ne zaman kırdığımı hatırlamıyorum belki de hiç kırmamış olabilir sıkıntılı dakikalar yaşadım" şeklinde konuştu.