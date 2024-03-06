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Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ün değişimi 'yok artık' dedirtti! Son paylaşımına övgüler yağdı

Başrollerinde Evrim Akın, Oya Başar, Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisi, oyuncularıyla gündem olmaya başladı. Bir dönemin en çok güldüren dizisi Alemin Kralı'nda 'Ahsen' karakterine hayat veren Yağmur Ün, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıllarda Doğaç Ergezen ile dünyaevine giren güzel oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncunu güzelliğine binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte Yağmur Ün'ün son hali...

Giriş Tarihi: 06.03.2024 15:43
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Alemin Kralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün değişimi ’yok artık’ dedirtti! Son paylaşımına övgüler yağdı

Çocuk oyunculardan Yağmur Ün, Alemin Kıralı dizisindeki Ahsen rolüyle tanınmıştı. Kırgın Çiçekler ve Söz dizilerinde de izleyici karşısına çıkan Ün, bir süre önce sessiz sedasız bir şekilde doktor Doğaç Ergezen ile evlenme kararı almıştı. Evliliklerinden kısa bir süre sonra hamile kalan Ün, 2022'nin Haziran ayında kızlarını dünyaya getirmişti.

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Alemin Kralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün değişimi ’yok artık’ dedirtti! Son paylaşımına övgüler yağdı

Ancak 2023'ün Temmuz ayında Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen sessiz sedasız bir şekilde boşanmıştı. Gözlerden uzak bir yaşam süren Ün, kızına zaman ayırmakta ve zaman zaman kızıyla pozlarını paylaşıyor.

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Alemin Kralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün değişimi ’yok artık’ dedirtti! Son paylaşımına övgüler yağdı

Yağmur Ün, son olarak Instagram paylaşımlarıyla gündem oldu.

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Alemin Kralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün değişimi ’yok artık’ dedirtti! Son paylaşımına övgüler yağdı

Güzelliğiyle göz kamaştıran oyuncunun son halini görünce çok şaşıracaksınız!

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Alemin Kralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün değişimi ’yok artık’ dedirtti! Son paylaşımına övgüler yağdı

İşte Yağmur Ün başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...