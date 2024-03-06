Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ün değişimi 'yok artık' dedirtti! Son paylaşımına övgüler yağdı

Başrollerinde Evrim Akın, Oya Başar, Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisi, oyuncularıyla gündem olmaya başladı. Bir dönemin en çok güldüren dizisi Alemin Kralı'nda 'Ahsen' karakterine hayat veren Yağmur Ün, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıllarda Doğaç Ergezen ile dünyaevine giren güzel oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncunu güzelliğine binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte Yağmur Ün'ün son hali...