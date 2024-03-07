Ozan Akbaba’dan Bomba Gibi Bir Transfer! Çırak Dizisi Ekranları Sallayacak: Hacker 02

"Ben Bu Cihana Sığmazam", "Kasaba Doktoru" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi unutulmaz dizilerin başarılı oyuncusu Ozan Akbaba'nın yeni projesi "Çırak", dizi severlerin merakla beklediği yapımlar arasına giriş yaptı. TRT'nin dijital platformu Tabi'de izleyiciyle buluşacak olan dizi, zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin senaryosunu Birol Tezcan ve Ozan Akbaba birlikte kaleme alırken, Serdar Öğretici yapımcılığını üstleniyor. Ozan Uzunoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Çırak", toplamda on bölüm olarak planlanıyor.