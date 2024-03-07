Ozan Akbaba'dan Bomba Gibi Bir Transfer! Çırak Dizisi Ekranları Sallayacak: Hacker 02
Sevilen dizi Çırak'a yeni bir karakter katılıyor! Hacker 02 rolüyle ekranlara gelecek olan bu transfer, diziyi bambaşka bir boyuta taşıyacak. Hacker 02'nin kim olduğu ve diziye nasıl bir katkıda bulunacağı ise merak konusu.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024
11:35 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
11:35
"Ben Bu Cihana Sığmazam", "Kasaba Doktoru" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi başarılı dizilerle tanınan Ozan Akbaba'nın yeni projesi olan "Çırak" için ünlü oyuncu Yunus Emre Özcan transfer edildi. İşte seyircileri heyecanlandıran gelişmenin tüm detayları...
"Ben Bu Cihana Sığmazam", "Kasaba Doktoru" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi unutulmaz dizilerin başarılı oyuncusu Ozan Akbaba'nın yeni projesi "Çırak", dizi severlerin merakla beklediği yapımlar arasına giriş yaptı. TRT'nin dijital platformu Tabi'de izleyiciyle buluşacak olan dizi, zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin senaryosunu Birol Tezcan ve Ozan Akbaba birlikte kaleme alırken, Serdar Öğretici yapımcılığını üstleniyor. Ozan Uzunoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Çırak", toplamda on bölüm olarak planlanıyor.
YUNUS EMRE ÖZCAN ÇIRAK KADROSUNDA
Son dönemin parlayan yıldızlarından Yunus Emre Özcan,
"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmindeki unutulmaz performansının ardından, "Çırak" dizisine dahil oldu. Özcan, dizide 'Hacker 02' karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
Damla Sönmez tarafından canlandırılan baş hacker karakterinin ağabeyi olarak yer alacak Özcan, dizideki karmaşık ilişkiler ağı içerisinde önemli bir role sahip olacak.
DİZİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
"Çırak" dizisi, gizemli ve heyecan dolu bir hikayeyi konu alıyor. Ozan Akbaba ve Damla Sönmez gibi güçlü isimlerin yanı sıra Erol Babaoğlu, Eren Hacısalihoğulları gibi değerli oyuncuları kadrosunda barındırıyor. Bu benzersiz kadro, dizinin şimdiden geniş bir hayran kitlesine ulaşmasını sağlıyor.