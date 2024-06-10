Survivor Yunus Emre elenince ortalık karıştı! Nagihan Karadere 'Beni darp etti' diyerek anlattı!

Survivor All Star finaline doğru yaklaşırken, yarışmacılar da tek tek elenmeye başladı. Geçtiğimiz hafta elenen Merve Aydın'ın ardından bu hafta da adaya veda eden isim Yunus Emre Özden oldu. Yaşadığı sakatlıklar yüzünden yarışmaya devam edemeyen Nagihan Karadere ise Yunus Emre hakkında şoke eden bir iddiada bulundu. Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "İntikam almayı sevmem ama ödeşmek adettendir" notunu düşen Karadere, yaşadığı darp olayı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...