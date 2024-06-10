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Survivor Yunus Emre elenince ortalık karıştı! Nagihan Karadere 'Beni darp etti' diyerek anlattı!

Survivor All Star finaline doğru yaklaşırken, yarışmacılar da tek tek elenmeye başladı. Geçtiğimiz hafta elenen Merve Aydın'ın ardından bu hafta da adaya veda eden isim Yunus Emre Özden oldu. Yaşadığı sakatlıklar yüzünden yarışmaya devam edemeyen Nagihan Karadere ise Yunus Emre hakkında şoke eden bir iddiada bulundu. Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "İntikam almayı sevmem ama ödeşmek adettendir" notunu düşen Karadere, yaşadığı darp olayı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:08
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Survivor Yunus Emre elenince ortalık karıştı! Nagihan Karadere ’Beni darp etti’ diyerek anlattı!

Survivor'ın en çok konuşulan yarışmacılarından Yunus Emre, finale günler kala beklenmedik bir şekilde elendi. Ancak bu ayrılık, yalnızca yarışmanın gündemini değil, aynı zamanda Nagihan'dan gelen şok edici iddiaları da beraberinde getirdi.

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Survivor Yunus Emre elenince ortalık karıştı! Nagihan Karadere ’Beni darp etti’ diyerek anlattı!

Nagihan, elenme sonrası yaptığı açıklamada, ciddi bir olay yaşadığını ve darp edildi

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Survivor Yunus Emre elenince ortalık karıştı! Nagihan Karadere ’Beni darp etti’ diyerek anlattı!

"VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞ"

Yarışmanın ilk gününden beri ettiği kavgalarla ve aldığı cezalarla dikkat çeken Yunus Emre hakkında Nagihan şoke eden bir iddiada bulundu. Jet ski kazasını hatırlatan eski yarışmacı "Ben saliselerle şu an hayattayım verilmiş sadakam varmış. Onun gerzekliği yüzünden ben b.k yoluna gitmiş olacaktım" dedi.

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Survivor Yunus Emre elenince ortalık karıştı! Nagihan Karadere ’Beni darp etti’ diyerek anlattı!

Yunus Emre'nin elenmesi sonrası Karadere "İntikam almayı sevmem ama ödeşmek adettendir" notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu.

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Survivor Yunus Emre elenince ortalık karıştı! Nagihan Karadere ’Beni darp etti’ diyerek anlattı!

"DARP ETTİ..."

Nagihan bununla da kalmadı bomba iddialarına devam etti. "Normal bir kaza değildi" diyen Nagihan Yunus Emre'nin kendisine "İşim yarım kaldı" dediğini de söyledi.