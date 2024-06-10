Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü annesinin kopyası oldu! Meğer babası Arka Sokaklar dizisinde...

Arka Sokaklar'ın Zeynep Komiser'i olarak hafızalara kazınan eski oyuncu Gamze Özçelik, sürpriz bir nikahla evlendi. Oyunculuğu bıraktıktan sonra 'Umuda Koşanlar Derneği' adlı bir yardım kuruluşu kurarak hayırseverlik faaliyetlerine odaklanan Özçelik, tanıdık bir isimle dünyaevine girdi. Diğer yandan Özçelik'in oğlu Murathan'ın son hali de merak edildi. İşte Gamze Özçelik ile eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...