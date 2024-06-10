10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü annesinin kopyası oldu! Meğer babası Arka Sokaklar dizisinde...

Arka Sokaklar'ın Zeynep Komiser'i olarak hafızalara kazınan eski oyuncu Gamze Özçelik, sürpriz bir nikahla evlendi. Oyunculuğu bıraktıktan sonra 'Umuda Koşanlar Derneği' adlı bir yardım kuruluşu kurarak hayırseverlik faaliyetlerine odaklanan Özçelik, tanıdık bir isimle dünyaevine girdi. Diğer yandan Özçelik'in oğlu Murathan'ın son hali de merak edildi. İşte Gamze Özçelik ile eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 09:32
  • 1
  • 130
Gamze Özçelik’in oğlu Murathan büyüdü annesinin kopyası oldu! Meğer babası Arka Sokaklar dizisinde...

Geçtiğimiz yıllarda Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep Komiser karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Gamze Özçelik, meslektaşı Uğur Pektaş'tan boşandıktan sonra yeniden bir mutluluğa adım attı.

  • 2
  • 130
Gamze Özçelik’in oğlu Murathan büyüdü annesinin kopyası oldu! Meğer babası Arka Sokaklar dizisinde...

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurucusu olan ve sayısız insanın hayatına dokunan Gamze Özçelik, uzun zamandır magazin gündeminden uzak yaşamını sürdürüyordu.

  • 3
  • 130
Gamze Özçelik’in oğlu Murathan büyüdü annesinin kopyası oldu! Meğer babası Arka Sokaklar dizisinde...

Sosyal medya hesabından sık sık hayatlarına dokunduğu çocuklarla paylaşım yapan Gamze Özçelik, bugün sürpriz evliliğiyle magazin manşetlerini süsledi.

  • 4
  • 130
Gamze Özçelik’in oğlu Murathan büyüdü annesinin kopyası oldu! Meğer babası Arka Sokaklar dizisinde...

Arka Sokaklar setinde tanışan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olan çift 2011 tarihinde boşanmıştı.

  • 5
  • 130
Gamze Özçelik’in oğlu Murathan büyüdü annesinin kopyası oldu! Meğer babası Arka Sokaklar dizisinde...

Bugün ortaya çıkan görüntüler sonrası tam 13 yıl sonra Gamze Özçelik'in evlendiği ortaya çıktı.