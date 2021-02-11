Survivor yarışmacısından şok eden itiraf! İntiharın kıyısından dönmüş! Meğerse...

Canlı yayında herkesi şoke eden intihar itirafında bulunan Sabriye Şengül, "Biz sevgiliyken o başkasıyla nişanlanmış. Ben bunu duyduğumda yataklara düşüp, ilaç kullanmak zorunda kaldım. Hatta onu ne kadar çok sevmişsem, o dönemde canıma bile kıymak istedim" dedi.