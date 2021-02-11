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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor yarışmacısından şok eden itiraf! İntiharın kıyısından dönmüş! Meğerse... Survivor yarışmacısından şok eden itiraf! İntiharın kıyısından dönmüş! Meğerse...
Survivor'ın eski yarışmacılarından Sabriye Şengül'den gündeme bomba gibi düşen itiraflar geldi. Şengül geçmiş dönemde sevgilisiyle yaşadıklarını anlatırken, intiharın kıyısından döndüğünü açıkladı. Aynı zamanda Milli sporcu olan Sabriye Şengül'ün hayranları açıklamaları karşısında şok oldu. Aynı zamanda sevilen isimin fiziksel değişimi ise dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 11.02.2021 16:11
Survivor'da dikkat çeken performansı ve sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Sabiye Şengül, katıldığı televizyon programında bomba gibi açıklamalarda bulundu. Sabriye Şengül'ün sevgilisiyle ilgili yaptığı açıklamalar ise hayretle karşılandı. Aynı zamanda Milli sporcu olan Sabriye Şengül'ün değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan açıklamaların ardından Sabriye Şengül'ün hayatı merak edilmeye başlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül konuk olduğu Lerzan Mutlu'nun programında değişimiyle dikkat çekti.
Survivor Sabriye Şengül'ü ekranda görenler oldukça şaşırdı. Survivor yarışmasındaki halinden oldukça farklı görünen Sabriye Şengül'ün son hali çok beğenildi.
Canlı yayında herkesi şoke eden intihar itirafında bulunan Sabriye Şengül, "Biz sevgiliyken o başkasıyla nişanlanmış. Ben bunu duyduğumda yataklara düşüp, ilaç kullanmak zorunda kaldım. Hatta onu ne kadar çok sevmişsem, o dönemde canıma bile kıymak istedim" dedi.
SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?
Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Şengül, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kick boksçular arasında yer alıyor.
Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan Şengül, ayrıca K1 Dünya Karması Şampiyonluğu unvanına da sahip.