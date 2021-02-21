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21 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor yarışmacısına diskalifiye şoku! O isim topun ağzında! Yaşanmayacak durum... Survivor yarışmacısına diskalifiye şoku! O isim topun ağzında! Yaşanmayacak durum...
Survivor yarışmacısına diskalifiye şoku! O isim topun ağzında. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Survivor 2021'de sular durulmuyor. Birçok oyuncunun diskalifiye edilmesinin ardından bir şok daha yaşandı. "Anlat Bakalım" yarışmasında Ayşe ve Reşat arasında yaşanan tartışma akşama damga vurdu. Olaylı akşamın ardından sevilen isimin akıbeti merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 21.02.2021 22:51
Acun Ilıcalı'nın sunmuyla ekranlara gelen Survivor 2021'de Ayşe ve Reşat arasında yaşanan gerilim damga vurdu. yşe'nin "Anlat Bakalım" oyununda oynamak istememesi nedeniyle çıkan tartışmada tansiyon yükseldi. Ayşe eşleşmeler sırasında 'Ben dışarıda kalayım' deyince olanlar oldu. Yaşanan tartışma esnasında küfür edildi iddiası sosyal medyada konuşmaya başlandı. Sevilen oyuncu hakkında verilecek karar bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
TV100'ün haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021'e Reşat, Poyraz ve Ayşe arasındaki gerginlik damga vurdu. Ayşe'nin "Anlat Bakalım" oyununda oynamak istememesi nedeniyle çıkan tartışmada tansiyon yükseldi. Ayşe eşleşmeler sırasında 'Ben dışarıda kalayım' deyince olanlar oldu.
Konuşmayı duyan Poyraz, takım arkadaşı Ayşe'nin modunu yükseltmesi gerektiğini söyledi. Ayşe'nin, "Bu beni ilgilendiren bir şey. Lütfen artık buna bari karışmayın" demesiyle gerginliğin boyutu daha da yükseldi.
'İsyan edeceğim en sonunda' diyen Reşat, "Sen bana cahil dedin. Yaşına başına bak ayıp. Otuz yaşında adamım" diyerek tepki gösterdi. Ayşe'nin cahil ifadesine sinirlendiğini daha önceki günlerde de ifade eden Reşat "Benim için bitmiştir. Lafın nereye gittiğini bileceksiniz. Hala cahilsin dedi bana" sözlerini kullandı.
Ayşe, "Ben sizi hiçbir zaman oyunda sattım mı? Kimse muhatap olmasın" diyerek kendini savundu. Ardından çileden çıkan Reşat, Ayşe'ye küfür etti. Reşat'ın bu hareketi ise, herkese şoke etti. Tüm bu yaşananların ardından Reşat'ın diskalifiye edileceği öne sürüldü. Kararı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı verecek. Öte yandan daha önce Survivor'dan Cemal Hünal, Meryem Kasapoğlu, Emin Günenç diskalifiye edilmişti.