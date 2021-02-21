Survivor yarışmacısına diskalifiye şoku! O isim topun ağzında! Yaşanmayacak durum...

Ayşe, "Ben sizi hiçbir zaman oyunda sattım mı? Kimse muhatap olmasın" diyerek kendini savundu. Ardından çileden çıkan Reşat, Ayşe'ye küfür etti. Reşat'ın bu hareketi ise, herkese şoke etti. Tüm bu yaşananların ardından Reşat'ın diskalifiye edileceği öne sürüldü. Kararı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı verecek. Öte yandan daha önce Survivor'dan Cemal Hünal, Meryem Kasapoğlu, Emin Günenç diskalifiye edilmişti.

