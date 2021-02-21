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21 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "İnlerine inip nefeslerini kesecek" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı! Kafesin içinde... "İnlerine inip nefeslerini kesecek" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı! Kafesin içinde...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır, Ceylan ve Bahar'ı kurtardıkları operasyon sonrasında Fuat'ın nefesini kesiyor. Yaman'ın yardımı sonrasında devre dışı kalan Fuat'ın yerine İshak görevi devralıyor. Tüm olaylar yaşanırken, İshak'ın emir verdiği adamı Alpaslan'ı sırtından vuruyor. Yaşanan gelişmeler sonrasında Çakırbeyli ailesinin ocağına ateş düşüyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı bekleniyor.
Giriş Tarihi: 21.02.2021 18:31
ATV ekranlarınının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Masada barış havasını bozmamak için uğraşan Hızır, Alpaslan'ın vurulması sonrasında sulh anlaşmasını rafa kaldırıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İshak'ın adamı tarafından vurulan Alpaslan'ın hayatı için bekleyiş sürerken, İlyas artık intikam ateşinin içine düşmüştür. Abilerinden emanet olan Alpaslan'ın vurulması sonrasında Çakırbeyli ailesi intikam almanın yollarını arıyor. Artık masada sulh diyenin bileti kesilecektir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇAKIRBEYLİLER ÖLÜM OLUP YAĞACAK
Ekranlarda adeta fırtınalar estiren ve Alpaslan'ın vurulmasıyla herkesi büyük bir şaşkınlık yaşadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan doruklara ulaştı. Alpaslan'ın vurulmasıyla savaşın sinyalleri verildi. Çakırbeyli ailesi üzerlerine ölüm olup yağacak.
DEMİR'İN İNTİKAM PLANI
Demir Façalıların mekanına baskın yapması yönünde talimat verdiyse de bu plan İdris Reis tarafından reddedildi. Ancak bu plan Hızır Çakırbeyli sayesinde sekteye uğradı ve Fuat öldürüldü. Planın başarısız olmasının ardından oteldeki plan devreye alındı ve Alpaslan Çakırbeyli haince vuruldu.
ALPASLAN ÖLDÜ MÜ?
Yunus Emre Yıldırımer'in altı sezondur başarılı bir şekilde hayat verdiği Alpaslan Çakırbeyli karakterinin diziye veda edip etmeyeceği gelecek hafta netlik kazanacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar.