"İnlerine inip nefeslerini kesecek" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı! Kafesin içinde...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır, Ceylan ve Bahar'ı kurtardıkları operasyon sonrasında Fuat'ın nefesini kesiyor. Yaman'ın yardımı sonrasında devre dışı kalan Fuat'ın yerine İshak görevi devralıyor. Tüm olaylar yaşanırken, İshak'ın emir verdiği adamı Alpaslan'ı sırtından vuruyor. Yaşanan gelişmeler sonrasında Çakırbeyli ailesinin ocağına ateş düşüyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı bekleniyor.