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Atiye hayranlarına müjde! Çekimler sona erdi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla takip edilen dijital dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Atiye'nin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk iki sezonuyla adından söz ettiren dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Oyuncular tarafından açıklamalarda ardı ardına geliyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 21.02.2021 23:13 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 23:13
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Atiye hayranlarına müjde! Çekimler sona erdi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?
Atiye hayranlarına müjde! Çekimler sona erdi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en çok takip edilen dizileri arasında yer alan Atiye için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı dizi Atiye 3. sezon yayın tarihi hakkında tüm detaylara haberimizde yer verdik. Dizinin oyuncuları tarafından yeni sezon için açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Atiye hayranlarına müjde! Çekimler sona erdi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?
Atiye hayranlarına müjde! Çekimler sona erdi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Atiye'nin yeni sezonu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl ikinci sezonuyla ekranlara gelen dizinin, yeniden çekimlere başladığı iddia ediliyor. Dizinin başrol oyuncuları yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

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Atiye hayranlarına müjde! Çekimler sona erdi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?
Atiye hayranlarına müjde! Çekimler sona erdi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Dikkat çekici hikayesi ile adından söz ettiren Atiye için yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk iki sezonun ardından yayınlanacak yeni bölümler için meraklı bekleyiş sürüyor.

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Atiye hayranlarına müjde! Çekimler sona erdi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?
Atiye hayranlarına müjde! Çekimler sona erdi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladığı konuşuluyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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Atiye hayranlarına müjde! Çekimler sona erdi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?
Atiye hayranlarına müjde! Çekimler sona erdi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."