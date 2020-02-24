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Survivor yarışmacısı Tayfun Erdoğan'ın babası Emrah ile ilgili sözleri yürek yaktı!

Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan ve bu yılın en dikkat çeken oyuncularından olan Tayfun Erdoğan, babası Emrah ile ilgili söylediği sözlerle izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Çocukluğu ve babası ile yaşadıklarını anlatan Tayfun Erdoğan'ın çocukluğu ve babası Emrah hakkındaki itirafı herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 09:53
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Survivor yarışmacısı Tayfun Erdoğan'ın babası Emrah ile ilgili sözleri yürek yaktı!

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor' bu akşam 6. bölümüyle ekranlara geldi. Dominik'te kıyasıya rekabetin yaşanacağı yeni bölümde gönüllüler takımından Tayfun 'Survivor 2020'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri şarkıcı Emrah'ın öz oğlu olan Tayfun Erdoğan oldu.

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Survivor yarışmacısı Tayfun Erdoğan'ın babası Emrah ile ilgili sözleri yürek yaktı!

'Survivor'ın ilk bölümünden bu yana sessiz tavırları ve oyunlardaki performansıyla dikkat çeken Tayfun Erdoğan'ın babası Emrah hakkında söyledikleri çok konuşuldu.

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Survivor yarışmacısı Tayfun Erdoğan'ın babası Emrah ile ilgili sözleri yürek yaktı!

29 yaşındaki Tayfun Erdoğan babası Emrah ile ilk karşılaşmasını ve zorluk içinde geçen çocukluğu hakkında konuşan Tayfun, babasını ilk gördüğü anı anlattı.

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Survivor yarışmacısı Tayfun Erdoğan'ın babası Emrah ile ilgili sözleri yürek yaktı!

"ÇOK ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİM"

"Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıda giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum" diyen Tayfun, herkesi üzdü.

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Survivor yarışmacısı Tayfun Erdoğan'ın babası Emrah ile ilgili sözleri yürek yaktı!

"BABA OLARAK DEDEMİ BİLDİM"

Geçmişte yaşadığı zor dönemleri anlatan Tayfun, "Dedemle baba gibi büyüdüm. 4-5 yaşıma kadar baba olarak dedemi bildim. Dedeme bir baba şefkatiyle sarılırdım. Dedem oğlu yerine beni koydu. Dayım trafik kazasında ölmüştü. Annem kasaptan kemik alır ve utandığı için köpeğine aldığını söylerdi. O aldığı kemikleri kaynatıp bana kemik suyu çorba içirirdi. Annem benim için her şeyi yaptı" diye konuştu.