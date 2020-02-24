Survivor yarışmacısı Tayfun Erdoğan'ın babası Emrah ile ilgili sözleri yürek yaktı!

"BABA OLARAK DEDEMİ BİLDİM"

Geçmişte yaşadığı zor dönemleri anlatan Tayfun, "Dedemle baba gibi büyüdüm. 4-5 yaşıma kadar baba olarak dedemi bildim. Dedeme bir baba şefkatiyle sarılırdım. Dedem oğlu yerine beni koydu. Dayım trafik kazasında ölmüştü. Annem kasaptan kemik alır ve utandığı için köpeğine aldığını söylerdi. O aldığı kemikleri kaynatıp bana kemik suyu çorba içirirdi. Annem benim için her şeyi yaptı" diye konuştu.



