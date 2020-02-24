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Survivor yarışmacısı Tayfun Erdoğan'ın babası Emrah ile ilgili sözleri yürek yaktı!
Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan ve bu yılın en dikkat çeken oyuncularından olan Tayfun Erdoğan, babası Emrah ile ilgili söylediği sözlerle izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Çocukluğu ve babası ile yaşadıklarını anlatan Tayfun Erdoğan'ın çocukluğu ve babası Emrah hakkındaki itirafı herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 24.02.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 09:53
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