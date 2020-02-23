23 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Usta oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın'ın sona ermesiyle ailesine daha çok vakit ayırmaya başladı. Kızı Su ile daha çok vakit geçiren Pınar Altuğ, sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktan kaçmıyor. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, kızı Su ile yaptıkları aktivitelerin unutulmaz anlarını fotoğraflayarak sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Pınar Altuğ'un kızıyla olan fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 23.02.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 18:33
  • 1
  • 90
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Çocuklar Duymasın adlı dizide gösterdiği başarılı performansla hayran kitlesini arttıran ünlü oyuncu Pınar Altuğ yine adından söz ettirmeyi başardı. Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ, dizinin sona ermesinin ardından kızıyla vakit geçirmeye başladı. İşte ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları...

  • 2
  • 90
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Somer Sivrioğlu'nun özel hayatını araştıran hayranları, kızı Derin ile olan fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.

  • 3
  • 90
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

İşte Somer Şef ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları...

  • 4
  • 90
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Somer Sivrioğlu ve kızı Derin Sivrioğlu

  • 5
  • 90
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı