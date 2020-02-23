Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Usta oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın'ın sona ermesiyle ailesine daha çok vakit ayırmaya başladı. Kızı Su ile daha çok vakit geçiren Pınar Altuğ, sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktan kaçmıyor. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, kızı Su ile yaptıkları aktivitelerin unutulmaz anlarını fotoğraflayarak sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Pınar Altuğ'un kızıyla olan fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.