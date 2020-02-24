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Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu
Ekranların en beğenilen oyuncularından olan Tuba Büyüküstün, uzun bir aranın ardından Rise of Empires: Ottoman dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Dizi izleyenlerden olumlu tepkiler alırken Tuba Büyüküstün de sosyal medyanın gündemine oturdu. Instagram hesabından makyajsız halini paylaşan güzel oyuncu takipçilerinden tam not aldı. İşte Tuba Büyüküstün'ün o fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 24.02.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 11:12
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