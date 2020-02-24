Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından olan Tuba Büyüküstün, son olarak Rise of Empires: Ottoman dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Başarılı oyunculuğuyla izleyicilerden tam not olan Büyüküstün son olarak sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri çekti.

