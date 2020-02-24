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Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu

Ekranların en beğenilen oyuncularından olan Tuba Büyüküstün, uzun bir aranın ardından Rise of Empires: Ottoman dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Dizi izleyenlerden olumlu tepkiler alırken Tuba Büyüküstün de sosyal medyanın gündemine oturdu. Instagram hesabından makyajsız halini paylaşan güzel oyuncu takipçilerinden tam not aldı. İşte Tuba Büyüküstün'ün o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 11:12
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Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından olan Tuba Büyüküstün, son olarak Rise of Empires: Ottoman dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Başarılı oyunculuğuyla izleyicilerden tam not olan Büyüküstün son olarak sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri çekti.

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Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu

Instagram'da makyajsız ve doğal fotoğrafını paylaşan Tuba Büyüküstün'ün paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu

İşte Tuba Büyüküstün'ün beğeni alan o paylaşımı...

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Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu

Tuba Büyüküstün

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Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu

Tuba Büyüküstün