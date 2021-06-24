Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...

ALEYNA KALAYCIOĞLU

"Altı ay önce hayal ettiğim koltukta oturuyorum. Şimdiden nasıl özleyeceğimi hissetmeye başladım. Herkes çok savaştı, sonunda bittiği yerdeyiz. İçimde tatlı bir heyecan var. Mutlu ve gururluyum. Tüm arkadaşlarıma başarılar."