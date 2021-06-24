24 Haziran 2021, Perşembe
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Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...
Survivor yarı finale kimler kaldı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında heyecanla takip edilen Survivor 2021'de yarı final heyecanı yaşanıyor. İlk yarı finalistin Aleyna Kalaycıoğlu olduğu akşamda, hangi isimin veda edeceği merak ediliyor. İsmail, Poyraz ve Ayşe'nin final heyecanı yaşadığı akşamda, SMS oyları sonucu belirleyecek. Acun Ilıcalı iki yarı finalistin ismini açıklayacak. İşte, Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...
Giriş Tarihi: 24.06.2021 23:19 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 23:19
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