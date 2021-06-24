24 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...

Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...

Survivor yarı finale kimler kaldı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında heyecanla takip edilen Survivor 2021'de yarı final heyecanı yaşanıyor. İlk yarı finalistin Aleyna Kalaycıoğlu olduğu akşamda, hangi isimin veda edeceği merak ediliyor. İsmail, Poyraz ve Ayşe'nin final heyecanı yaşadığı akşamda, SMS oyları sonucu belirleyecek. Acun Ilıcalı iki yarı finalistin ismini açıklayacak. İşte, Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...

Giriş Tarihi: 24.06.2021 23:19 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 23:19
  • 1
  • 7
Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...

Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de yarı final heyecanı yaşanıyor. Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk yarı finalist olduğu akşamda, hangi iki isimin ona katılacağı merak ediliyor. SMS oylaması sonrasında Ayşe, Poyraz ve İsmail Balaban isimlerinden ikisi yarı finale kalacak. Acun Ilıcalı'nın açıklaması büyük merakla bekleniyor. İşte, Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...

SURVİVOR YARI FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor 2021'in büyük finali Galataport İstanbul'da düzenleniyor.

İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Yiğit Poyraz ve Ayşe Yüksel yarı finale kadar gelmeyi başardı.

Aleyna ile Poyraz SMS oylamasına çıktı. Daha az oyu alan Aleyna hayallerine veda ederken Poyraz, İsmail ve Ayşe final için SMS oylamasında finale kalmak için yarışıyor.

Sonuçların ardından adını finale yazdıran iki isim 25 Haziran Cuma akşamı şampiyonluk heyecanı yaşayacak.

  • 3
  • 7
Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...

YARIŞMACILAR YARI FİNALDE KONUŞTU

İSMAİL BALABAN

"Hep burayı hayal ediyordum, söyleyecek kelime bulamıyorum. Nasıl sona geleceğiz diye düşündüm. Birçok şeyle mücadele ettik. Güreş camiasını temsilen buraya geldim. Her şeye parkurda cevap vermek istedim, polemiklerden uzak durmaya çalıştım. Herkesi tebrk ediyorum."

  • 4
  • 7
Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...

ALEYNA KALAYCIOĞLU

"Altı ay önce hayal ettiğim koltukta oturuyorum. Şimdiden nasıl özleyeceğimi hissetmeye başladım. Herkes çok savaştı, sonunda bittiği yerdeyiz. İçimde tatlı bir heyecan var. Mutlu ve gururluyum. Tüm arkadaşlarıma başarılar."

  • 5
  • 7
Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...

YİĞİT POYRAZ

"İçim içime sığmıyor. Herkesi aşırı özlemişim. Zorlukların içinde her şeyi unutuyordum şuan hayatımı hatırladım. Çok huzurluyum iyi ki burdayım."