Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?

YARI FİNALİSTLER DUYGULARINI İFADE ETTİ

Survivor yarı finaline kalan yarışmacılar sahnede duygularını ifade etti. Heyecanlı olduğu gözlenen Aleyna stresli olmadığını belirterek anın tadını çıkarmak istediğini dile getirdi. Survivor'ın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu söyleyen Poyraz ise yarışmacı arkadaşlarına başarılar dileyerek İstanbul'a gelmiş olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.