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Haberler Galeri Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?

Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?

Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de yarı final heyecanı yaşandı. İsmail, Poyraz ve Ayşe'nin yarı finale kaldığı akşamda SMS sonuçları finalistleri belirledi. İşte, Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?

Giriş Tarihi: 25.06.2021 00:41
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Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?

Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2021'de yarı final heyecanı yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun elenmesinin ardından İsmail, Poyraz ve Ayşe final için yarıştı. 25 Haziran Cuma günü yapılacak büyük final öncesi hangi isimlerin sona kalacağı merak ediliyor. İşte, Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?

SURVİVOR FİNALE KİMLER KALDI?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2021'de İsmail Balaban ve Poyraz finale kalan isimler oldu.

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Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?

YARI FİNALİSTLER DUYGULARINI İFADE ETTİ

Survivor yarı finaline kalan yarışmacılar sahnede duygularını ifade etti. Heyecanlı olduğu gözlenen Aleyna stresli olmadığını belirterek anın tadını çıkarmak istediğini dile getirdi. Survivor'ın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu söyleyen Poyraz ise yarışmacı arkadaşlarına başarılar dileyerek İstanbul'a gelmiş olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

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Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?


Yarışma macerasını görkemli gecede tamamlayan Aleyna, "Hayal ettiğim koltuklardan birine oturdum, burada oldum. Destekleyen herkese teşekkür ederim" dedi.

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Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?

Survivor yarı finaline kalan yarışmacılar sahnede duygularını ifade etti. Heyecanlı olduğu gözlenen Aleyna stresli olmadığını belirterek anın tadını çıkarmak istediğini dile getirdi. Survivor'ın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu söyleyen Poyraz ise yarışmacı arkadaşlarına başarılar dileyerek İstanbul'a gelmiş olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.