25 Haziran 2021, Cuma
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Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?
Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de yarı final heyecanı yaşandı. İsmail, Poyraz ve Ayşe'nin yarı finale kaldığı akşamda SMS sonuçları finalistleri belirledi. İşte, Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?
Giriş Tarihi: 25.06.2021 00:41
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