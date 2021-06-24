Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken İlayda Çevik, gündeme oturdu. Diziye farklı bir soluk getiren Çevik, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Çevik'in estetiksiz fotoğrafları şoke etti. İlayda Çevik'in estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim...