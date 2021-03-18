Survivor voleybol maçını kim kazandı? 18 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun medya...

Survivor voleybol maçını kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Survivor 2021'de voleybol maçı heyecanı yaşanıyor. Survivor voleybol maçı ile Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Hanzade bir takımda, Ayşe, Berkay ve Aleyna ile mücadele ediyor. Kazanan takımı destekleyenler ise ödülden yararlanacak. İşte, Survivor voleybol maçını kim kazandı? 18 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun medya...