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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor voleybol maçını kim kazandı? 18 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun medya... Survivor voleybol maçını kim kazandı? 18 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun medya...
Survivor voleybol maçını kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Survivor 2021'de voleybol maçı heyecanı yaşanıyor. Survivor voleybol maçı ile Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Hanzade bir takımda, Ayşe, Berkay ve Aleyna ile mücadele ediyor. Kazanan takımı destekleyenler ise ödülden yararlanacak. İşte, Survivor voleybol maçını kim kazandı? 18 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun medya...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 22:45
Survivor voleybol maçını kim kazandı? 18 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da voleybol maçı izleyicileri ekranları başına kilitliyor. Acun Ilıcalı, İrem Kanan, Hanzade'nin oluşturduğu takım, Aleyna, Ayşe ve Berkay'ın olduğu takıma karşı mücadele edecek. Voleybol maçının kazanan takımı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Survivor voleybol maçını kim kazandı? 18 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun medya...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR VOLEYBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 18 Mart Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı ile 3 yarışmacı arasında voleybol maçı oynandı. Bir tarafta Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Hanzade yer alırken diğer tarafta Aleyna, Berkay ve Ayşe mücadele gösterdi. Kıran kırana oynanan oyun izleyenleri soluksuz dakikalar yaşattı. Oyunun galibi henüz belli olmadı.
SURVİVOR 18 MART ÖDÜLÜ
Dokunulmazlık ve iletişim ödülleri kıran kırana yarış sonrası ünlülerin olmuştu. Galibiyetlerine bir de ödül oyunu eklemek isteyen ünlüler karşısında, gönüllüler mağlubiyetlerine son vermek istiyor.
Heyecan yaratan 18 Mart ödül yarışmasının ödülü ise saç bakım seti ile duş ve üstüne soslu biftek, patates salatası, fırında makarna menüsü oldu.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açlıklarına son vermek isteyen iki takım da kozlarını parkurda paylaşıyor. Gönüllüler oyunu bırakmak istemiyorken ünlüler de kazanmak için her şeyi yapıyor.