Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Bir Başkadır yeni sezonun başlama tarihi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Bir Başkadır yayınlanan ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birçok önemli isimin başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Bir Başkadır yeni sezon...