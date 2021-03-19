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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Başkadır için merak uyandıran gelişme... Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Bir Başkadır yeni sezon... Bir Başkadır için merak uyandıran gelişme... Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Bir Başkadır yeni sezon...
Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix ekranlarının başarılı Türk yapımları arasında bulunan Bir Başkadır, yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni topladı. Kısa sürede hayran kitlesi oluşan dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Bir Başkadır yeni sezon...
Giriş Tarihi: 19.03.2021 00:07
Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Bir Başkadır yeni sezonun başlama tarihi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Bir Başkadır yayınlanan ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birçok önemli isimin başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Bir Başkadır yeni sezon...
GALERİ DEVAM EDİYOR BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen'in üstlendiği dizinin kurgusu Ali Aga'ya ait. 8 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Nesrin Cavadzade, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.
Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.
BİR BAŞKADIR KONUSU NEDİR?
Bir Başkadır, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu ediniyor. İstanbul'un canlı ve renkli hayatında karmaşık geçmişleri yüzleşen ve yeni bir yoldan yürümek zorunda kalan karakterler, izleyenlere farklı insan portrelerini yansıtıyor.
BİR BAŞKADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Asya Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Tokatköy'de yapıldı.