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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kötü haber geldi! Sevilen dizi ara veriyor! Uyanış Büyük Selçuklu önümüzdeki hafta... Kötü haber geldi! Sevilen dizi ara veriyor! Uyanış Büyük Selçuklu önümüzdeki hafta...
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizileri arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu zorunlu olarak ara verme kararı aldı. Dizinin zorunlu olarak ara vermesi hakkında TRT 1'den açıklama geldi. Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Hayranları yeni bölümü yayınlanmayan dizi hakkında sorgulama yapmaya başladı.
Giriş Tarihi: 18.03.2021 22:12 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 22:12
Kötü haber geldi. Sevilen dizi ara veriyor. TRT 1'de yayınlanan reyting rekortmeni dizi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi setinden koronavirüs vakaları sebebiyle bir hafta zorunlu ara verildiği açıklandı. Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm tarihi için sorgulamalar başladı. Konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik.
GALERİ DEVAM EDİYOR
TRT 1'de yayınlanan reyting rekortmeni dizi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi setinden koronavirüs vakaları sebebiyle bir hafta zorunlu ara verildiği açıklandı.
TRT'den yapılan açıklamada dizi setinde koronavirüs vakaları tespit edildiği için çekimlere ara verildiği duyuruldu. Sevilen dizinin 26. yeni bölümü ise gelecek hafta yayınlanmayacak.
Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, kadrosunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ekrana bir haftalık ara veriyor.
TRT'den yapılan açıklamada dizi setinde kovid-19 vakaları tespit edildiği, dizinin yerine ise TV'de ilk kez 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi yayınlanacağı belirtildi.