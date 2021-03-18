Kötü haber geldi! Sevilen dizi ara veriyor! Uyanış Büyük Selçuklu önümüzdeki hafta...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizileri arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu zorunlu olarak ara verme kararı aldı. Dizinin zorunlu olarak ara vermesi hakkında TRT 1'den açıklama geldi. Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Hayranları yeni bölümü yayınlanmayan dizi hakkında sorgulama yapmaya başladı.