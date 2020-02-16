16 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında nereli? 2020 Survivor Ünlüler Tuğba kimdir sorusuna yarışmayı izleyenler yanıt arıyor. Survivor'da yeni sezon heyecanı başladı. Yarışmacılar Dominik'te en iyisi olmak için mücadele ediyor. Ünlüler takımı yarışmacıları da dikkat çekiyor. Peki, Ünlüler takımı yarışmacılarından birisi olan Survivor Tuğba kimdir? Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 16.02.2020 18:58 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 18:59
  • 1
  • 5
Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Tuğba kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli sorusu araştırılıyor. Survivor'da yeni yayın döneminde 11 ünlü ve 11 gönüllü yarışmacı önce takımlarının başarısı sonra da bireysel olarak en iyi olmak için mücadele ediyor. Bu isimlerden birisi de Tuğba Melis Türk oldu. Peki, Survivor Tuğba kimdir? İşte, 2011 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci olan ve güzelliğiyle dikkat çeken Survivor Ünlüler Tuğba hakkında merak edilenler…

  • 2
  • 5
Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya'da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmişlerdir. İstanbul'da yaşamaktadır.

  • 3
  • 5
Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Dram ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Akademi Neo'da oyunculuk dersleri aldı.

  • 4
  • 5
Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur.

2011 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci oldu.

  • 5
  • 5
Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?