Survivor Şaziye kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Ünlüler Şaziye İvegün Üner kimdir?
Survivor Şaziye kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Şaziye kimdir, kaç yaşında, nereli? Şaziye İvegün Üner kimdir sorusunun yanıtı yarışmanın takipçileri tarafından sorgulanıyor. Survivor yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Yeni sezonda Ünlüler ve Gönüllüler takımından toplam 22 yarışmacı kıyasıya bir yarış içinde olacak. Yarışmacılar da izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Survivor Ünlüler takımında yer alan Şaziye İvegün Üner kimdir? Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı.
Giriş Tarihi: 16.02.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 18:50
Survivor Şaziye kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Ünlüler Şaziye İvegün Üner kimdir?
2020 Survivor Şaziye kimdir? Survivor Ünlüler Şaziye İvegün Üner kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Survivor Şaziye kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlüler takımındaki dikkat çeken yarışmacılardan birisi olan Şaziye'nin hayat hikayesi merak ediliyor. Kadın basketbolunda birçok kulüpte forma giyen Şaziye, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarında da oynamıştı. İşte, Survivor Şaziye kimdir sorusunun yanıtı!
Survivor Şaziye kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Ünlüler Şaziye İvegün Üner kimdir?
SURVİVOR ŞAZİYE KİMDİR?
Şaziye İvegin Üner, 8 Şubat 1982 yılında Adana'da doğmuştur. Türk milli kadın basketbolcudur. Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır.
Survivor Şaziye kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Ünlüler Şaziye İvegün Üner kimdir?
Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldular. 22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor'da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Survivor Şaziye kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Ünlüler Şaziye İvegün Üner kimdir?
2007-08 sezonu için Montigarda Basket ile anlaştı ve bir sezonu burada geçirdi. Ertesi sezon tekrar KBL'ye döndü ve bu kez Beşiktaş Cola Turka ile sözleşme imzaladı. Daha sonra Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Bir süre burada oynadıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve bu kez Galatasaray ile anlaştı. 2009-10 sezonunda Mersin BŞB ile sözleşme imzaladı ve bir sezonu burada geçirdi. Ardından ertesi sezon eski takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2011-12 sezonu başında ses getiren bir transfere imza atarak Galatasaray Medical Park ile anlaştı.
Survivor Şaziye kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Ünlüler Şaziye İvegün Üner kimdir?