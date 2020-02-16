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2020 Survivor Ünlüler Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Ünlüler Uğur kimdir? Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor yarışmasının en dikkat çekici isimlerinden birisi olan Survivor Uğur kimdir sorusu gündem oldu. Yeni sezonuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasının iddialı yarışmacısı Uğur Pektaş, modelliğinin yanı sıra oyunculuktaki başarısıyla da biliniyor. İşte, Survivor Uğur kimdir sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 16.02.2020 19:07 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 19:07
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2020 Survivor Ünlüler Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Uğur kimdir? 2020 Survivor Ünlüler takımında yer alan Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Birçok televizyon dizisiyle yakından hatırladığımız Survivor Uğur, şansını şimdi de Dominik'te deneyecek ve birincilik için mücadele edecek. Arka Sokaklar dizisinde sergilediği performansla büyük ses getirmişti.

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2020 Survivor Ünlüler Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu.

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2020 Survivor Ünlüler Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir içki firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

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2020 Survivor Ünlüler Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?

2005 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.

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2020 Survivor Ünlüler Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?