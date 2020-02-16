2020 Survivor Ünlüler Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Ünlüler Uğur kimdir? Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor yarışmasının en dikkat çekici isimlerinden birisi olan Survivor Uğur kimdir sorusu gündem oldu. Yeni sezonuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasının iddialı yarışmacısı Uğur Pektaş, modelliğinin yanı sıra oyunculuktaki başarısıyla da biliniyor. İşte, Survivor Uğur kimdir sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 16.02.2020 19:07Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 19:07