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Haberler Galeri Survivor Turabi Çamkıran yoğun bakıma alındı! Hastaneden paylaştı! İşte son durumu... "Bir Survivor'dan çıktık diğerine"

Survivor Turabi Çamkıran yoğun bakıma alındı! Hastaneden paylaştı! İşte son durumu... "Bir Survivor'dan çıktık diğerine"

Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından biri olan Turabi, sakatlıkları nedeniyle yarışmaya devam edemeyecek duruma gelmiş ve adadan ayrılmıştı. Turabi Çamkıran'ın son paylaşımı ise hayranlarını endişelendirdi. Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, apar topar yoğun bakıma alındığını belirten Turabi, takipçilerini korkuttu. İşte Turabi'nin son durumu...

Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:01
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Survivor Turabi Çamkıran yoğun bakıma alındı! Hastaneden paylaştı! İşte son durumu... Bir Survivor’dan çıktık diğerine

Survivor yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle All Star 2024'e veda etmişti. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Turabi'nin ayrılığını duyurmuş ve sakatlığı nedeniyle devam edemeyeceğini açıklamıştı.

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Survivor Turabi Çamkıran yoğun bakıma alındı! Hastaneden paylaştı! İşte son durumu... Bir Survivor’dan çıktık diğerine

Ilıcalı, konuyla ilgili şunları ifade etmişti:

"Turabi, kısa sürede Survivor'da büyük bir iz bıraktı. Ancak oyuna başlarken sakatlığı vardı. Beş gün boyunca doktoruyla görüştü ve sonunda aldığımız haber maalesef iyi değil. Turabi, Survivor All Star'a devam edemeyeceğini belirtti."

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Survivor Turabi Çamkıran yoğun bakıma alındı! Hastaneden paylaştı! İşte son durumu... Bir Survivor’dan çıktık diğerine

Geçtiğimiz günlerde ise Turabi'nin, Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı'nın sözleriyle gündeme geldiği biliniyor. Kılıçcı, Turabi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kazanamadığını hissettiğinde hep böyle yapıyor. 2018'de sakatlandığı zaman bir hafta sonra yarışabilirdi ama yarışmadı.

Survivor devam ederken Amerika'daki yarışmaya hazırlanıyordu. Sakat olsaydı nasıl hazırlanabilirdi? Sonrasında hemen yarışmaya gitti ve şampiyon oldu zaten"

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Survivor Turabi Çamkıran yoğun bakıma alındı! Hastaneden paylaştı! İşte son durumu... Bir Survivor’dan çıktık diğerine

"BİR SURVİVOR'DAN DİĞERİNE"

Survivor yarışmasının sevilen ismi Turabi Çamkıran'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Turabi, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Survivor Turabi Çamkıran yoğun bakıma alındı! Hastaneden paylaştı! İşte son durumu... Bir Survivor’dan çıktık diğerine

Turabi, sedye üzerinde tetkik yapılırken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Her zaman 'İnşallah Rabbim reality TV show'da ölmeyi nasip eder bana' diyordum.