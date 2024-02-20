20 Şubat 2024, Salı
Survivor Turabi Çamkıran yoğun bakıma alındı! Hastaneden paylaştı! İşte son durumu... "Bir Survivor'dan çıktık diğerine"
Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından biri olan Turabi, sakatlıkları nedeniyle yarışmaya devam edemeyecek duruma gelmiş ve adadan ayrılmıştı. Turabi Çamkıran'ın son paylaşımı ise hayranlarını endişelendirdi. Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, apar topar yoğun bakıma alındığını belirten Turabi, takipçilerini korkuttu. İşte Turabi'nin son durumu...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:01
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