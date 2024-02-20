Survivor Turabi Çamkıran yoğun bakıma alındı! Hastaneden paylaştı! İşte son durumu... "Bir Survivor'dan çıktık diğerine"

Geçtiğimiz günlerde ise Turabi'nin, Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı'nın sözleriyle gündeme geldiği biliniyor. Kılıçcı, Turabi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kazanamadığını hissettiğinde hep böyle yapıyor. 2018'de sakatlandığı zaman bir hafta sonra yarışabilirdi ama yarışmadı.

Survivor devam ederken Amerika'daki yarışmaya hazırlanıyordu. Sakat olsaydı nasıl hazırlanabilirdi? Sonrasında hemen yarışmaya gitti ve şampiyon oldu zaten"