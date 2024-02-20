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Haberler Galeri Survivor'dan ayrılan Sahra Işık hakkında şoke eden iddia! Ogeday detayı dikkat çekti! Seda Aktuğlu Sahra'nın eşine bakın neler söylemiş...

Survivor'dan ayrılan Sahra Işık hakkında şoke eden iddia! Ogeday detayı dikkat çekti! Seda Aktuğlu Sahra'nın eşine bakın neler söylemiş...

Survivor Sahra ve Seda Aktuğlu arasındaki gelişmeler magazin gündemini sarsıyor. Sahra, kendi isteğiyle ayrıldığı Survivor All Star 2024 sonrası, Instagram hesabından canlı yayın yaparak Seda hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan, Seda ise Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'nin mesajlarını ifşa etti. Bu olay, Survivor hayranlarını ve magazin takipçilerini şaşırtırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte Sahra ve Seda olayının detayları...

Giriş Tarihi: 20.02.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 12:11
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Survivor’dan ayrılan Sahra Işık hakkında şoke eden iddia! Ogeday detayı dikkat çekti! Seda Aktuğlu Sahra’nın eşine bakın neler yazmış...

Survivor'un iddialı yarışmacılarından Sahra Işık, adadan ani ayrılışının ardından eşi İdris Aybirdi'nin Acun Ilıcalı'yı aradığı iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Son yaşanan gelişmelerin ardından Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşini ve ailelerini aradığı öğrenilmiş ve ortalık iyiden iyiye karışmıştı.

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Survivor’dan ayrılan Sahra Işık hakkında şoke eden iddia! Ogeday detayı dikkat çekti! Seda Aktuğlu Sahra’nın eşine bakın neler söylemiş...

Sahra, eski dostu Seda Aktuğlu hakkında sert ifadeler kullanarak, "Hadi İdris'i aradın sen benim ailemden ne istiyorsun? İdris'in ailesini nasıl arayabilirsin sen ya arlanmaz utanmaz" demişti. Bu ifadelerin ardından Seda ise boş durmayarak İdris Aybirdi ile olan mesajlarını ifşa etti.

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Survivor’dan ayrılan Sahra Işık hakkında şoke eden iddia! Ogeday detayı dikkat çekti! Seda Aktuğlu Sahra’nın eşine bakın neler yazmış...

Survivor Sahra, Murat Ceylan aracılığıyla yarışmadan ayrılacağını duyurdu. Sahra'nın yarışmadan neden ayrıldığı ise kendi ağzından şu şekilde açıklandı:

"Acun ağabey ile konuşup ailevi olayları anlatıp yarışmaya bir anda veda ettim. Asla böyle veda etmek istemezdim."

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Survivor’dan ayrılan Sahra Işık hakkında şoke eden iddia! Ogeday detayı dikkat çekti! Seda Aktuğlu Sahra’nın eşine bakın neler yazmış...

Survivor Sahra, yarışmadan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak Seda hakkında açıklamalarda bulundu.

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Survivor’dan ayrılan Sahra Işık hakkında şoke eden iddia! Ogeday detayı dikkat çekti! Seda Aktuğlu Sahra’nın eşine bakın neler söylemiş...

Sahra, Seda için şu ifadeleri kullandı:

"Seda'ya gelince adını dahi anmak istemiyorum. Sana iyilikten başka ne yaptım ben. Sen dışarı çıkıyorsun. Hadi İdris'i aradın birçok şey söyledin. Sen annemi babama nasıl ithamlarda bulunuyorsun? İdris'in ailesini nasıl arayabilirsin sen? Seda Aktuğlu beni öyle yerlerden vurdu ki... İdris Dominik'te yanımda." Bu açıklamalar, Survivor Sahra ve Seda Aktuğlu arasındaki gerilimi kamuoyuna taşıdı.