Survivor’dan ayrılan Sahra Işık hakkında şoke eden iddia! Ogeday detayı dikkat çekti! Seda Aktuğlu Sahra’nın eşine bakın neler söylemiş...

Sahra, Seda için şu ifadeleri kullandı:

"Seda'ya gelince adını dahi anmak istemiyorum. Sana iyilikten başka ne yaptım ben. Sen dışarı çıkıyorsun. Hadi İdris'i aradın birçok şey söyledin. Sen annemi babama nasıl ithamlarda bulunuyorsun? İdris'in ailesini nasıl arayabilirsin sen? Seda Aktuğlu beni öyle yerlerden vurdu ki... İdris Dominik'te yanımda." Bu açıklamalar, Survivor Sahra ve Seda Aktuğlu arasındaki gerilimi kamuoyuna taşıdı.