20 Şubat 2024, Salı
Survivor'dan ayrılan Sahra Işık hakkında şoke eden iddia! Ogeday detayı dikkat çekti! Seda Aktuğlu Sahra'nın eşine bakın neler söylemiş...
Survivor Sahra ve Seda Aktuğlu arasındaki gelişmeler magazin gündemini sarsıyor. Sahra, kendi isteğiyle ayrıldığı Survivor All Star 2024 sonrası, Instagram hesabından canlı yayın yaparak Seda hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan, Seda ise Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'nin mesajlarını ifşa etti. Bu olay, Survivor hayranlarını ve magazin takipçilerini şaşırtırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte Sahra ve Seda olayının detayları...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 12:11
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