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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin bakın aslen nereliymiş! Cedi Osman'ın biricik eşinin memleketi meğer...

Bir dönem atv'nin reyting rekorları kıran Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla herkesin gönlünü fethetmişti. Dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman ile evli olan oyuncu Şahin, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Güzel oyuncu bu sefer de memleketiyle gündeme getirildi. Ebru Şahin'in bakın aslen nereliymiş...

Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:51
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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin bakın aslen nereliymiş! Cedi Osman’ın biricik eşinin memleketi meğer...

Hercai dizisinde Reyyan rolüyle, milyonların sevgisini kazanan Ebru Şahin özel hayatıyla merak konusu oldu.

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin bakın aslen nereliymiş! Cedi Osman’ın biricik eşinin memleketi meğer...

Güzel oyuncu Ebru Şahin, son olarak Birkan Sokullu ile başrolünü paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisiyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. 2022 yazında Amerikan Basketbol Ligi'nde oynayan Cedi Osman ile evlenen Şahin, mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin bakın aslen nereliymiş! Cedi Osman’ın biricik eşinin memleketi meğer...

Türkiye'ye gelen Ebru Şahin, eşi Cedi Osman'ın işi sebebiyle çalışmadığı zamanlarda genellikle yılın büyük bölümünü Teksas'ta geçiriyor. San Antonio'da yaşayan çift, dün kısa bir tatil için New York'a gitti.

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin bakın aslen nereliymiş! Cedi Osman’ın biricik eşinin memleketi meğer...

New York'ta oldukça hareketli bir gün geçiren çift, şehrin simgelerinden biri olan mekanları ziyaret etti.

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin bakın aslen nereliymiş! Cedi Osman’ın biricik eşinin memleketi meğer...

Ebru Şahin, hayranı olduğu 'Friends' dizisinin setinden esinlenerek tasarlanan bir mekanı ziyaret etti ve eşiyle birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.