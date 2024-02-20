Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin bakın aslen nereliymiş! Cedi Osman'ın biricik eşinin memleketi meğer...

Bir dönem atv'nin reyting rekorları kıran Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla herkesin gönlünü fethetmişti. Dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman ile evli olan oyuncu Şahin, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Güzel oyuncu bu sefer de memleketiyle gündeme getirildi. Ebru Şahin'in bakın aslen nereliymiş...