Survivor tartışmaları durulmuyor! Acun Ilıcalı’ya yarışmacıların tepkiler! Önce Adem Kılıççı sildi, şimdi Nagihan Karadere'den sitem
Survivor All Star'ın finali ve şampiyonu günlerdir tartışılmaya devam ediyor. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından fanlardan, yarışmacılardan ve ailelerden tuhaf paylaşımlar geliyor. Survivor'un dikkat çeken yarışmacılarından Nagihan Karadere de son paylaşımıyla gündeme oturdu. Survivor Nagihan Karadere paylaşımında "Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını parkurda bırakmasın" dedi. Nagihan'ın bu sözleri Acun Ilıcalı'ya sitem olarak değerlendirildi.Öte yandan Adem Kılıççı'nın Acun'u tek kalemde silişi, Batuhan Karacakaya'nın annesi ile kardeşinin sözleri ve Ilıcalı'nın aileye yanıtı gündemde oldukça yer edindi. İşte Survivor All Star 2022'nin finalinin ardından çok konuşulan olaylar ve Nagihan'ın paylaşımı...
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21