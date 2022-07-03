03 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor tartışmaları durulmuyor! Acun Ilıcalı’ya yarışmacıların tepkiler! Önce Adem Kılıççı sildi, şimdi Nagihan Karadere'den sitem

Survivor tartışmaları durulmuyor! Acun Ilıcalı’ya yarışmacıların tepkiler! Önce Adem Kılıççı sildi, şimdi Nagihan Karadere'den sitem

Survivor All Star'ın finali ve şampiyonu günlerdir tartışılmaya devam ediyor. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından fanlardan, yarışmacılardan ve ailelerden tuhaf paylaşımlar geliyor. Survivor'un dikkat çeken yarışmacılarından Nagihan Karadere de son paylaşımıyla gündeme oturdu. Survivor Nagihan Karadere paylaşımında "Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını parkurda bırakmasın" dedi. Nagihan'ın bu sözleri Acun Ilıcalı'ya sitem olarak değerlendirildi.Öte yandan Adem Kılıççı'nın Acun'u tek kalemde silişi, Batuhan Karacakaya'nın annesi ile kardeşinin sözleri ve Ilıcalı'nın aileye yanıtı gündemde oldukça yer edindi. İşte Survivor All Star 2022'nin finalinin ardından çok konuşulan olaylar ve Nagihan'ın paylaşımı...

Giriş Tarihi: 03.07.2022 18:51 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 18:51
  • 1
  • 21
Survivor tartışmaları durulmuyor! Acun Ilıcalı’ya yarışmacıların tepkiler! Önce Adem Kılıççı sildi, şimdi Nagihan Karadere’den sitem

Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu bir tarafa seneler sonra bir kadın şampiyonun çıkmasının gururunu yaşatırken yarışmacılardan da SMS tepkileri geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Survivor tartışmaları durulmuyor! Acun Ilıcalı’ya yarışmacıların tepkiler! Önce Adem Kılıççı sildi, şimdi Nagihan Karadere’den sitem

Survivor finali sonrası Nagihan Karadere'den ilginç bir paylaşım geldi.

  • 3
  • 21
Survivor tartışmaları durulmuyor! Acun Ilıcalı’ya yarışmacıların tepkiler! Önce Adem Kılıççı sildi, şimdi Nagihan Karadere’den sitem

Genel performans tablosunda birinci olan Survivor Nagihan, Nisa'nın şampiyonluğu tartışılırken ilginç bir paylaşım yaptı.

  • 4
  • 21
Survivor tartışmaları durulmuyor! Acun Ilıcalı’ya yarışmacıların tepkiler! Önce Adem Kılıççı sildi, şimdi Nagihan Karadere’den sitem

"KİM NE SÖYLERSE SÖYLESİN…"

Survivor Nagihan kendisini destekleyenlere teşekkür ettikten sonra şunları yazdı:

"Kim ne söylerse söylesin, ben bu uzun ve yorucu serüvende ne olursa olsun kendi doğrularımdan vazgeçmeden, doğru bildiğim yolda sonuna kadar ilerledim. Bu maceramda benimle gerek mutluluklarımı ve sevinçlerimi, gerek gözyaşlarımı, dertlerimi ve üzüntümü paylaştığınız için sizlere minnettarım. İyi ki varsınız.

  • 5
  • 21
Survivor tartışmaları durulmuyor! Acun Ilıcalı’ya yarışmacıların tepkiler! Önce Adem Kılıççı sildi, şimdi Nagihan Karadere’den sitem

"AYLARDIR SAKATLIKLA PARKURU PARÇALAYIP AÇ KALMAMIZ VE SAĞLIĞIMIZI KAYBETTİĞİMİZDE DE YANIMIZA KÂR KALDI"

Ayrıca bu hırsla bu azimle, bu başarı ile 3. kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını aşil tendonunu 1 sayı alma uğuruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp aç kalmamız ve sağlığımızı kaybettiğimizde de yanımıza kâr kaldı.