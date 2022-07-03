Survivor tartışmaları durulmuyor! Acun Ilıcalı’ya yarışmacıların tepkiler! Önce Adem Kılıççı sildi, şimdi Nagihan Karadere’den sitem

"AYLARDIR SAKATLIKLA PARKURU PARÇALAYIP AÇ KALMAMIZ VE SAĞLIĞIMIZI KAYBETTİĞİMİZDE DE YANIMIZA KÂR KALDI"

Ayrıca bu hırsla bu azimle, bu başarı ile 3. kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını aşil tendonunu 1 sayı alma uğuruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp aç kalmamız ve sağlığımızı kaybettiğimizde de yanımıza kâr kaldı.