Ünlü oyuncu Eda Ece'nin postu çok konuşuldu! Takipçilerinin karşısına makyajsız çıktı

Pis Yedili adlı diziyle şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından sürekli söz ettiriyor. Eda Ece, son olarak makyajsız haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Öte yandan ünlü isimlerin makyajsız hali de oldukça merak konusu oldu. İşte Eda Ece ve ünlülerin makyajsız halleri…