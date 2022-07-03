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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Eda Ece'nin postu çok konuşuldu! Takipçilerinin karşısına makyajsız çıktı

Ünlü oyuncu Eda Ece'nin postu çok konuşuldu! Takipçilerinin karşısına makyajsız çıktı

Pis Yedili adlı diziyle şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından sürekli söz ettiriyor. Eda Ece, son olarak makyajsız haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Öte yandan ünlü isimlerin makyajsız hali de oldukça merak konusu oldu. İşte Eda Ece ve ünlülerin makyajsız halleri…

Giriş Tarihi: 03.07.2022 19:53 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 19:53
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Ünlü oyuncu Eda Ece’nin postu çok konuşuldu! Takipçilerinin karşısına makyajsız çıktı

Ünlü oyuncu Eda Ece, hem paylaşımlarıyla hem de her adımıyla dikkat çekiyor.

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Ünlü oyuncu Eda Ece’nin postu çok konuşuldu! Takipçilerinin karşısına makyajsız çıktı

Geçen günlerde imaj değişikliğine giden Eda Ece, saçların eski rengine çevirdi.

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Ünlü oyuncu Eda Ece’nin postu çok konuşuldu! Takipçilerinin karşısına makyajsız çıktı

Yeni imajı oldukça beğenil toplayan oyuncu bu defa da makyajsız halini paylaştı.

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Ünlü oyuncu Eda Ece’nin postu çok konuşuldu! Takipçilerinin karşısına makyajsız çıktı

Instagram'da 6 milyondan fazla takipçiye sahip olan Eda Ece, makyajsız pozunu "Makyajsız ve fönsüz hayat, forever" notuyla paylaştı.

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Ünlü oyuncu Eda Ece’nin postu çok konuşuldu! Takipçilerinin karşısına makyajsız çıktı

Takipçileri Eda Ece'nin doğal haline beğeni yağdırdı.