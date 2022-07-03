Ünlü şarkıcı Seda Sayan yaşça küçük eşi Çağlar Ökten'in oğluyla poz verdi! Herkes aynı yorumu yaptı: Oğulcan iyice kızacak

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu ile beraber pozunu paylaştı. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'in oğluyla karesini görenler "Oğulcan Engin bunu beğenmedi" yorumunu yaptı. Öte yandan ünlülerin çocukları da merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin çocukları…