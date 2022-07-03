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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Seda Sayan yaşça küçük eşi Çağlar Ökten'in oğluyla poz verdi! Herkes aynı yorumu yaptı: Oğulcan iyice kızacak

Ünlü şarkıcı Seda Sayan yaşça küçük eşi Çağlar Ökten'in oğluyla poz verdi! Herkes aynı yorumu yaptı: Oğulcan iyice kızacak

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu ile beraber pozunu paylaştı. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'in oğluyla karesini görenler "Oğulcan Engin bunu beğenmedi" yorumunu yaptı. Öte yandan ünlülerin çocukları da merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin çocukları…

Giriş Tarihi: 03.07.2022 17:52
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan yaşça küçük eşi Çağlar Ökten’in oğluyla poz verdi! Herkes aynı yorumu yaptı: Oğulcan iyice kızacak

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan düğünlerine gelmeyen kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmeye gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan yaşça küçük eşi Çağlar Ökten’in oğluyla poz verdi! Herkes aynı yorumu yaptı: Oğulcan iyice kızacak

34 yaşındaki Çağlar Ökten ile dünya evine giren 59 yaşındaki Seda Sayan paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

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Ünlü şarkıcı Seda Sayan yaşça küçük eşi Çağlar Ökten’in oğluyla poz verdi! Herkes aynı yorumu yaptı: Oğulcan iyice kızacak

Çağlar Ökten'in 11 yaşındaki oğlu ile ilk kez bir görüşen Sedaya Sayan o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Ünlü şarkıcı Seda Sayan yaşça küçük eşi Çağlar Ökten’in oğluyla poz verdi! Herkes aynı yorumu yaptı: Oğulcan iyice kızacak

"OĞULCAN İYİCE KIZACAK"

Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'in oğlu Artur'la pozunu görenler "Oğulcan Engin bunu beğenmedi", "Oğulcan iyice kızacak" yorumları yaptı.

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Ünlü şarkıcı Seda Sayan yaşça küçük eşi Çağlar Ökten’in oğluyla poz verdi! Herkes aynı yorumu yaptı: Oğulcan iyice kızacak

İŞTE O POZ...