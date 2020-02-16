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2020 Survivor Sercan kimdir? Survivor Ünlüler Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Ünlüler Sercan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. 2020 Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım yarışmanın iddialı isimlerinden birisi olarak gösteriliyor. Peki, Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sercan Yıldırım, bir dönem Bursaspor'da oynadığı futbolla ve takımının şampiyonluğuna vurduğu damgayla hatırlanıyor. İşte, Survivor Sercan kimdir sorusunun yanıtı…
Giriş Tarihi: 16.02.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 18:41
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