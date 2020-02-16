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2020 Survivor Sercan kimdir? Survivor Ünlüler Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Ünlüler Sercan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. 2020 Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım yarışmanın iddialı isimlerinden birisi olarak gösteriliyor. Peki, Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sercan Yıldırım, bir dönem Bursaspor'da oynadığı futbolla ve takımının şampiyonluğuna vurduğu damgayla hatırlanıyor. İşte, Survivor Sercan kimdir sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 16.02.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 18:41
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2020 Survivor Sercan kimdir? Survivor Ünlüler Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Sercan kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yarışmasının başlamasıyla birlikte yarışmanın takipçileri isimleri tek tek araştırıyor. Bu isimlerden birisi de Sercan Yıldırım oldu. Ünlüler takımında yer alan Survivor Sercan kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları!

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2020 Survivor Sercan kimdir? Survivor Ünlüler Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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2020 Survivor Sercan kimdir? Survivor Ünlüler Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı.

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2020 Survivor Sercan kimdir? Survivor Ünlüler Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

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2020 Survivor Sercan kimdir? Survivor Ünlüler Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?