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Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer alan Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna programı izleyenler yanıt arıyor. Yeni sezonuyla heyecan yaratan yarışmada yer alan isimler tek tek araştırılıyor. Bu isimlerden birisi de Parviz Abdullayev oldu. Profesyonel olarak kickboks yapan Parviz, 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilmişti. İşte, Parviz Abdullayev kimdir sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 16.02.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 18:34
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Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir? Survivor yarışmasında dikkat çeken isimlerden birisi olan Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katılan Parviz, 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. İşte, Survivor 2020 yarışmacısı Parviz Abdullayev hakkında tüm merak edilen bilgiler!

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Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğdu. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.

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Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

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Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?

Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

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Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor.