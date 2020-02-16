Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer alan Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna programı izleyenler yanıt arıyor. Yeni sezonuyla heyecan yaratan yarışmada yer alan isimler tek tek araştırılıyor. Bu isimlerden birisi de Parviz Abdullayev oldu. Profesyonel olarak kickboks yapan Parviz, 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilmişti. İşte, Parviz Abdullayev kimdir sorusunun yanıtı…