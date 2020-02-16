Survivor Ersin kimdir? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut hayat hikayesi…

2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan; Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı.