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Survivor Ersin kimdir? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut hayat hikayesi…

2020 Survivor ile birlikte en çok merak edilen yarışmacılardan birisi Ersin Korkut oldu. Survivor Ersin kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlanıyor. Peki, Ersin Korkut kimdir? Survivor Ersin kim, kaç yaşında, nereli? Survivor Ünlüler takımında yer alan Ersin, birçok komedi filminden de hatırlanıyor. Ersin oyunculuk yapmadan önce Hakkari'de taksi şoförlüğü yapmış ardından da İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. İşte, Ersin Korkut'un hayat hikayesi hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.02.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 18:11
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Survivor Ersin kimdir? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut hayat hikayesi…
Survivor Ersin kimdir? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut hayat hikayesi…

Ersin Korkut kimdir? Survivor Ersin kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Ünlüler takımı yarışmacılarından birisi olan Ersin Korkut'un ilginç hayat hikayesi yarışmayı izleyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Ersin Korkut kimdir sorusuna yanıt aranıyor. 2000 yılında BKM'de görev almaya başlayan ve oyunculuk dünyasına adım atan Ersin Korkut komik tiplemeleriyle biliniyor. İşte, Survivor Ersin kimdir sorusunun yanıtı!

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Survivor Ersin kimdir? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut hayat hikayesi…
Survivor Ersin kimdir? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut hayat hikayesi…

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 yılında Hakkâri'de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır.

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Survivor Ersin kimdir? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut hayat hikayesi…
Survivor Ersin kimdir? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut hayat hikayesi…

İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır.

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Survivor Ersin kimdir? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut hayat hikayesi…
Survivor Ersin kimdir? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut hayat hikayesi…

2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan; Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı.

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Survivor Ersin kimdir? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut hayat hikayesi…
Survivor Ersin kimdir? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut hayat hikayesi…

Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır.