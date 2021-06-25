Survivor ödül ne kadar? Survivor şampiyonu kaç TL kazanacak? Survivor birincisinin ödülü nedir?

Survivor ödül ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de final heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve gönüller takımı olarak başlayan hikayenin sonunda son iki isim şampiyonluk mücadelesi veriyor. İsmail Balaban ve Poyraz rakiplerini geçerek finale kalmaya hak kazandı. Galataport'ta düzenlenen gecenin sonunda Acun Ilıcalı kazanan isimi açıklayacak. Diğer yandan şampiyon olacak isimin kazanacağı ödül ise merak ediliyor. İşte, Survivor ödül ne kadar? Survivor şampiyonu kaç TL kazanacak? Survivor birincisinin ödülü nedir?