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Haberler Galeri Survivor ödül ne kadar? Survivor şampiyonu kaç TL kazanacak? Survivor birincisinin ödülü nedir?

Survivor ödül ne kadar? Survivor şampiyonu kaç TL kazanacak? Survivor birincisinin ödülü nedir?

Survivor ödül ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de final heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve gönüller takımı olarak başlayan hikayenin sonunda son iki isim şampiyonluk mücadelesi veriyor. İsmail Balaban ve Poyraz rakiplerini geçerek finale kalmaya hak kazandı. Galataport'ta düzenlenen gecenin sonunda Acun Ilıcalı kazanan isimi açıklayacak. Diğer yandan şampiyon olacak isimin kazanacağı ödül ise merak ediliyor. İşte, Survivor ödül ne kadar? Survivor şampiyonu kaç TL kazanacak? Survivor birincisinin ödülü nedir?

Giriş Tarihi: 25.06.2021 21:16
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Survivor ödül ne kadar? Survivor şampiyonu kaç TL kazanacak? Survivor birincisinin ödülü nedir?

Survivor ödül ne kadar? Survivor şampiyonu kaç TL kazanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'de final akşamı merakla izleniyor. İsmail Balaban ve Poyraz finale kalan iki isim oldu. Galataport'ta düzenlenen final gecesinde Acun Ilıcalı, SMS oylaması sonrasında kazanan isimi açıklayacak. Diğer yandan programı takip edenler ipi göğüsleyecek isimin kazanacağı ödülü merak ediyor. İşte, Survivor ödül ne kadar? Survivor şampiyonu kaç TL kazanacak? Survivor birincisinin ödülü nedir?

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Survivor ödül ne kadar? Survivor şampiyonu kaç TL kazanacak? Survivor birincisinin ödülü nedir?

SURVİVOR ŞAMPİYONU KAÇ TL KAZANACAK? SURVİVOR BİRİNCİSİNİN ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 2021'de kazanan isim kısa süre sonra belli olacak. İsmail Balaban ve Poyraz şampiyonluk için mücadele veriyor. Geçtiğimiz yıl yarışmayı kazanan isim 500 bin TL kazanmıştı. 2021 yılı şampiyonunun kazanacağı ödül henüz belli olmadı. Açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

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Survivor ödül ne kadar? Survivor şampiyonu kaç TL kazanacak? Survivor birincisinin ödülü nedir?

SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?

TV8'in Yan Ekran uygulamaı üzerinden kırmızı ve mavi takım yarışmacılarına oy verilebiliyor. Bunun yanında Yan Ekran uygulamasından daha birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu uygulama ise Android ve Iphone sürümlerine göre indirilebiliyor. Öte yandan SMS ile de oy kullanmak mümkün.

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Survivor ödül ne kadar? Survivor şampiyonu kaç TL kazanacak? Survivor birincisinin ödülü nedir?

Survivor 2021 yarışmacıları arasından eleme adayı olanlar için SMS kullanmak adına; yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz.Adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 2.9 TL olarak biliniyor.

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Survivor ödül ne kadar? Survivor şampiyonu kaç TL kazanacak? Survivor birincisinin ödülü nedir?

GALATAPORT NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Survivor finalinin bu sene yapılacağı yer olan Galataport, İstanbul Karaköy'de bulunuyor. Yapım aşaması geçtiğimiz yıl tamamlanan Galataport, bu yıl Survivor'un finaline ev sahipliği yapıyor.