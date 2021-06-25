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Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıklıyor...
Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon bu akşam belli olacak. İsmail Balaban ve Poyraz ikilisinden ipi göğüsleyecek isim kısa süre içinde belli olacak. Dominik Cumhuriyeti'nde uzun süredir zorlu mücadeleler eşliğinde yapılan Survivor 2021 bu sene ünlüler ve gönüllüler olarak gerçekleşiyor. SMS oylaması sonrasında Acun Ilıcalı kazanan isimi açıklayacak. Final akşamı Galataport'ta çekiliyor. Hayranları destek verdikleri isimi şampiyonluğa taşımak için oy yağmurunda bulunuyor. İşte, Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıklıyor...