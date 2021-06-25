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Haberler Galeri Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıklıyor...

Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıklıyor...

Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon bu akşam belli olacak. İsmail Balaban ve Poyraz ikilisinden ipi göğüsleyecek isim kısa süre içinde belli olacak. Dominik Cumhuriyeti'nde uzun süredir zorlu mücadeleler eşliğinde yapılan Survivor 2021 bu sene ünlüler ve gönüllüler olarak gerçekleşiyor. SMS oylaması sonrasında Acun Ilıcalı kazanan isimi açıklayacak. Final akşamı Galataport'ta çekiliyor. Hayranları destek verdikleri isimi şampiyonluğa taşımak için oy yağmurunda bulunuyor. İşte, Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıklıyor...

Giriş Tarihi: 25.06.2021 22:07
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Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıklıyor...

Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü üstlendiği Survivır 2021 finali Galataport'tan ekranlara geliyor. Büyük finali takip edenler hangi isimin ipi göğüsleyeceğini merak ediyor. İsmail Balaban ve Poyraz ikilisinden biri bu akşam şampiyon olarak ayrılacak. Aleyna ve Ayşe dün akşam gerçekleşen yarı final ile büyük finale veda etmişti. SMS oylaması sonucunda kazanan isim belli olacak. Hayranları şampiyon olmasını istediği isime SMS ile destek olmayı sürdürüyor. Noter onaylı sunulacak SMS sıralaması şampiyon isimi belirleyecek. Eski yarışmacıların katıldığı final akşamında renkli görüntüler yaşanıyor. İşte, Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıklıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıklıyor...

SURVİVOR 2021 KİM ŞAMPİYON OLDU?

Survivor 2021'de final heyecanı yaşanıyor. Acun Ilıcalı kısa süre sonra kazanan isimi açıklayacak. Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan eleme sonrasında veda eden isim belli oldu.

Acun Ilıcalı tarafından şampiyonluk açıklaması geldiği anda haberimize eklenecektir.

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Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıklıyor...

Kritik Survivor 2021 büyük finalde aylardır, finalistlerle Dominik Cumhuiyeti'nde aç şekilde dokunulmazlık ve ödül oyunlarında mücadele eden son dakika ada ve eleme konseylerinde stres ve heyecan yaşayan eski yarışmacılar, Galataport'taki yerlerini alarak destekledikleri finalist için iyi dilek ve tezahüratlarda bulundular.

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Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıklıyor...

ALEYNA VE AYŞE ELENDİ

Survivor 2021 sezonu 9 Ocak'ta başladı. Yarı finale kadar Survivor'da 24 yarışmacı ile başlayan ve 9 yedek yarışmacının katıldığı mücadele dolu bir sezon yaşandı. Dominik'te son olarak oynanan final oyunu sonrasında Aleyna ve Poyraz için oylama yapılmıştı. Bu oylamaya göre Aleyna Kalaycıoğlu, sezona dördüncü olarak veda etti.

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Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıklıyor...

Son üçe kalan İsmail Balaban, Ayşe ve Poyraz için canlı yayında bir kez daha seyirci oylaması yapıldı. Bu oylamanın sonucunda ilk finalist olarak İsmail Balaban açıklandı. Survivor 2021'de ikinci finalist ise Poyraz oldu. Böylece, Ayşe Yüksel, Survivor 2021'e üçüncü olarak veda etti.