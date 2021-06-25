Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü üstlendiği Survivır 2021 finali Galataport'tan ekranlara geliyor. Büyük finali takip edenler hangi isimin ipi göğüsleyeceğini merak ediyor. İsmail Balaban ve Poyraz ikilisinden biri bu akşam şampiyon olarak ayrılacak. Aleyna ve Ayşe dün akşam gerçekleşen yarı final ile büyük finale veda etmişti. SMS oylaması sonucunda kazanan isim belli olacak. Hayranları şampiyon olmasını istediği isime SMS ile destek olmayı sürdürüyor. Noter onaylı sunulacak SMS sıralaması şampiyon isimi belirleyecek. Eski yarışmacıların katıldığı final akşamında renkli görüntüler yaşanıyor. İşte, Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıklıyor...