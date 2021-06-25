Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u Gülenay Kalkan memleketiyle şaşırttı! Gülenay Kalkan aslen nereli?

ATV'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Türkan Hatun karakterini canlandıran Gülenay Kalkan'ın kim olduğu merak ediliyor. Diziseveler 'Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan kaç yaşında? Gülenay Kalkan aslen nereli?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde yer alan Türkan Hatun karakterini canlandıran Gülenay Kalkan hakkında bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 25.06.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 17:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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