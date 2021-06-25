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Haberler Galeri Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u Gülenay Kalkan memleketiyle şaşırttı! Gülenay Kalkan aslen nereli?

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u Gülenay Kalkan memleketiyle şaşırttı! Gülenay Kalkan aslen nereli?

ATV'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Türkan Hatun karakterini canlandıran Gülenay Kalkan'ın kim olduğu merak ediliyor. Diziseveler 'Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan kaç yaşında? Gülenay Kalkan aslen nereli?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde yer alan Türkan Hatun karakterini canlandıran Gülenay Kalkan hakkında bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 25.06.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 17:13
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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u Gülenay Kalkan memleketiyle şaşırttı! Gülenay Kalkan aslen nereli?

Gülenay Kalkan 26 Nisan 1959 doğumlu Türk oyuncudur.

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u Gülenay Kalkan memleketiyle şaşırttı! Gülenay Kalkan aslen nereli?

Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi.

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u Gülenay Kalkan memleketiyle şaşırttı! Gülenay Kalkan aslen nereli?

14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi.

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u Gülenay Kalkan memleketiyle şaşırttı! Gülenay Kalkan aslen nereli?

Tiyatro yüksek bölümünden mezun olup Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı.

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u Gülenay Kalkan memleketiyle şaşırttı! Gülenay Kalkan aslen nereli?

Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.