Sezen Aksu yeni şarkısında Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli’ye ihanetinden ilham aldı

Usta müzisyen Sezen Aksu, geçtiğimiz haziran ayında 'Konduramadım' adlı yeni şarkısını çıkardı. Aksu'nun dinleyiciler tarafından oldukça beğenilen şarkıyı Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrılığından esinlenerek yazdığı ortaya çıktı. Samyeli, aldatıldığına dair çıkan haberlere başta inanmamış daha sonra ise "İhtimal vermedim. Hiç konduramadım" demişti.