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Sezen Aksu yeni şarkısında Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli’ye ihanetinden ilham aldı

Usta müzisyen Sezen Aksu, geçtiğimiz haziran ayında 'Konduramadım' adlı yeni şarkısını çıkardı. Aksu'nun dinleyiciler tarafından oldukça beğenilen şarkıyı Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrılığından esinlenerek yazdığı ortaya çıktı. Samyeli, aldatıldığına dair çıkan haberlere başta inanmamış daha sonra ise "İhtimal vermedim. Hiç konduramadım" demişti.

Giriş Tarihi: 18.08.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 10:10
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Sezen Aksu yeni şarkısında Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli’ye ihanetinden ilham aldı

Usta sanatçı Sezen Aksu, geçtiğimiz haziran ayında söz ve müziği kendisine ait "Konduramadım" şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. İddiaya göre usta sanatçı, bu şarkıyı Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın ayrılığından etkilenerek yazdı.
Klipte dostları yer aldı

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Sezen Aksu yeni şarkısında Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli’ye ihanetinden ilham aldı

Aksu, şarkının iki versiyonunu yayınladı ve Ozan Bayraşa ile Okay Barış düzenlemeleri yaptı. Klipte ise sanatçının dostları Edis, Kalben, Demet Akbağ, Ezhel, Simge, Zeynep Bastık, Şanışer, Murda, Mabel Matiz kamera karşısına geçti.

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Sezen Aksu yeni şarkısında Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli’ye ihanetinden ilham aldı

CEM YILMAZ İLE DEFNE SAMYELİ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Haklarında birkaç kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanlayarak ilişkilerine devam etti.

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Sezen Aksu yeni şarkısında Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli’ye ihanetinden ilham aldı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti.

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Sezen Aksu yeni şarkısında Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli’ye ihanetinden ilham aldı

Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi.