Survivor Nagihan Karadere'nin isimsiz telefon kabusu! Soluğu savcılıkta aldı...

Survivor All Star 2024'e yaşadığı sakatlıklar nedeniyle veda etmek zorunda kalan Nagihan Karadere, Türkiye'ye döner dönmez ameliyat olmuştu. Yarışmanın ardından verdiği kilolarla gündeme gelen milli atlet, bu sefer de bambaşka bir haberle adından söz ettirdi. Uzun süredir tanımadığı bir numaranın kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Karadere, soluğu savcılıkta aldı. İşte haber detayları...