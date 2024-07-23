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Survivor Nagihan Karadere'nin isimsiz telefon kabusu! Soluğu savcılıkta aldı...

Survivor All Star 2024'e yaşadığı sakatlıklar nedeniyle veda etmek zorunda kalan Nagihan Karadere, Türkiye'ye döner dönmez ameliyat olmuştu. Yarışmanın ardından verdiği kilolarla gündeme gelen milli atlet, bu sefer de bambaşka bir haberle adından söz ettirdi. Uzun süredir tanımadığı bir numaranın kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Karadere, soluğu savcılıkta aldı. İşte haber detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 08:52 Güncelleme: 23.07.2024 08:52
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Survivor Nagihan Karadere’nin isimsiz telefon kabusu! Soluğu savcılıkta aldı...

Survivor'ın hırslı ve başarılı yarışmacılarından Nagihan Karadere, yarışmada yaşadığı talihsizlikler sonucu Dominik'e veda etmek zorunda kalmış, Türkiye'ye döner dönmez bacağından ameliyat olmuştu.

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Survivor Nagihan Karadere’nin isimsiz telefon kabusu! Soluğu savcılıkta aldı...

Bir süre tedavi gören Karadere sağlığına kavuştu ancak uzun süredir tanımadığı bir numaranın kendisini rahatsız ettiğini söyleyen milli atlet, soluğu savcılıkta aldı.

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Survivor Nagihan Karadere’nin isimsiz telefon kabusu! Soluğu savcılıkta aldı...

TANIŞIKLIĞIMIZ YOK

Milli sporcu ve fenomen Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıldan beri tanımadığı bir kişiden akşam saatlerinde taciz telefonları alıyordu.

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Survivor Nagihan Karadere’nin isimsiz telefon kabusu! Soluğu savcılıkta aldı...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Karadere, arayan kişinin huzurunu bozduğunu belirtip "Aramızda hiçbir tanışıklık ve husumet olmamasına rağmen sürekli arıyor ve dalga geçiyor" dedi.

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Survivor Nagihan Karadere’nin isimsiz telefon kabusu! Soluğu savcılıkta aldı...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nagihan Karadere, şüpheli şahsın kendisini takıntı haline getirdiğini, bulduğu her fırsatta farklı numaralardan arayarak rahatsız ettiğini anlattı.