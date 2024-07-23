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Burçun Özçivit abisinin resmen kopyası! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da gündem oluyor. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile sık sık sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Özçivit, bu kez kız kardeşiyle adından söz ettirdi. Instagram'da 25.1 milyon takipçisi bulunan yakışıklı oyuncunun kardeşi Burçun Özçivit, abisine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Burak Özçivit'in esmer güzeli kız kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 09:16 Güncelleme: 24.07.2024 08:37
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi göz kamaştırdı! ’Bu nasıl benzerlik’ Burçun Özçivit aynı abisi gibi...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Ünlü çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi göz kamaştırdı! ’Bu nasıl benzerlik’ Burçun Özçivit aynı abisi gibi...

Her yaptıkları olay olan Özçivit çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya başladı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi göz kamaştırdı! ’Bu nasıl benzerlik’ Burçun Özçivit aynı abisi gibi...

Tam 5 sezondur Kuruluş Osman'da başrolü oynayan Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, şimdilerde Bodrum'daki yeni yazlıklarında tatil yapıyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi göz kamaştırdı! ’Bu nasıl benzerlik’ Burçun Özçivit aynı abisi gibi...

Karan ve Kerem adında da bir oğlu olan Özçivit'in ailesi de merak ediliyor. Özellikle Özçivit'in kız kardeşi Burçun'u görenler ise hayran kalıyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi göz kamaştırdı! ’Bu nasıl benzerlik’ Burçun Özçivit aynı abisi gibi...

Burçun Özçivit'i gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Yok böyle güzellik", "Abisinin kopyası" gibi yorumlarda bulundu.