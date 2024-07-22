2 yıl önce doğmuştu! Barış Arduç ile Gupse Özay'ın kızı Jan Asya sevimliliğiyle 'Maşallah' dedirtti!

Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, 'Deliha' filmi setinde başlayan aşklarını 6 yıl sonra nikah masasında taçlandırdı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına aldı. Şimdi, ailesiyle birlikte tatilin keyfini çıkaran Jan Asya, son olarak babasının kucağında görüntülendi. Jan Asya'nın sevimli halleri ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte o anlar...