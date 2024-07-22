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2 yıl önce doğmuştu! Barış Arduç ile Gupse Özay'ın kızı Jan Asya sevimliliğiyle 'Maşallah' dedirtti!

Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, 'Deliha' filmi setinde başlayan aşklarını 6 yıl sonra nikah masasında taçlandırdı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına aldı. Şimdi, ailesiyle birlikte tatilin keyfini çıkaran Jan Asya, son olarak babasının kucağında görüntülendi. Jan Asya'nın sevimli halleri ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte o anlar...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 16:13 Güncelleme: 22.07.2024 16:17
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2 yıl önce doğmuştu! Barış Arduç ile Gupse Özay’ın kızı Jan Asya sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

'Deliha' film setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de dünyaevine girdi.

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2 yıl önce doğmuştu! Barış Arduç ile Gupse Özay’ın kızı Jan Asya sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

6 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ünlü çift, 2022 yılında Jan Asya'yı kucağına aldı.

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2 yıl önce doğmuştu! Barış Arduç ile Gupse Özay’ın kızı Jan Asya sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

Günden güne büyüyen minik Jan Asya, annesi ve babasıyla birlikte şimdilerde tatilin tadını çıkartıyor.

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2 yıl önce doğmuştu! Barış Arduç ile Gupse Özay’ın kızı Jan Asya sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

Babasının kucağında görüntülenen Jan Asya'nın babasına cilveler yaptığı anları kameralara yansıdı.

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2 yıl önce doğmuştu! Barış Arduç ile Gupse Özay’ın kızı Jan Asya sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

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