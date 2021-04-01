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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Nisan Survivor kim veda etti? İşte Ünlüler-Gönüllüler SMS sıralaması... Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Nisan Survivor kim veda etti? İşte Ünlüler-Gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor kim elendi, kim gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında iki takımda eleme adaylarını belirledi. Öykü Çelik, Hanzade ve Aleyna Çalışkan eleme adayı oldu. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Nisan Survivor kim veda etti? İşte Ünlüler-Gönüllüler SMS sıralaması...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 23:14
Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Nisan Survivor kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belirlendi. Acun Ilıcalı'nın sunacağı ada konseyi sonrasında bir isim hayallerine veda edecek. Aleyna Çalışkan, Öykü Çelik ve Hanzade isimlerinin yanından sms birincilerinin söylediği isimler eklenecek. SMS sıralamasında son sırada yer alan isim Survivor 2021'ye veda edecek. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Nisan Survivor kim veda etti? İşte Ünlüler-Gönüllüler SMS sıralaması...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1 NİSAN SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor 2021'de elenen isim henüz belli olmadı. Acun Ilıcalı'nın SMS sıralamasını açıklamasının ardından adaya veda edecek isim belli olacak. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda eleme konseyinde toplandı. Ada konseyinde yapılan oylama ile bu haftanın üçüncü eleme adayı belirlendi.
Konseyde halktan gelen SMS oylamasına çıkan ünlüler takımı ardından adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Acun Ilıcalı oylamayı açıklayarak en çok ismi çıkan yarışmacının Öykü olduğunu duyurdu.
Pazartesi akşamı eleme adayları gönüllüler takımından Hanzade ve Aleyna Çalışkan olmuştu. Survivor'da 1 Nisan Perşembe akşamı, halktan gelen SMS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaya veda eden isim belli olacak.