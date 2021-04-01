Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Nisan Survivor kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belirlendi. Acun Ilıcalı'nın sunacağı ada konseyi sonrasında bir isim hayallerine veda edecek. Aleyna Çalışkan, Öykü Çelik ve Hanzade isimlerinin yanından sms birincilerinin söylediği isimler eklenecek. SMS sıralamasında son sırada yer alan isim Survivor 2021'ye veda edecek. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Nisan Survivor kim veda etti? İşte Ünlüler-Gönüllüler SMS sıralaması...