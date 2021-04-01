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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kenan Işık'ın son durumu: Kenan Işık kaç yıldır bitkisel hayatta? İşte sağlık durumu... Kenan Işık'ın son durumu: Kenan Işık kaç yıldır bitkisel hayatta? İşte sağlık durumu...
Kenan Işık kaç yıldır bitkisel hayatta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumu için araştırmalar hız kazandı. İşte, Kenan Işık kaç yıldır bitkisel hayatta? İşte sağlık durumu...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 22:15 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 22:15
Kenan Işık kaç yıldır bitkisel hayatta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kenan Işık'ın sağlık durumu merak edilirken, tedavi aşaması merak ediliyor. Uzun süredir sağlık sorunları ile uğraşan Işık'ın sağlık durumu hakkında gelecek açıklamalar merak ediliyor. Sevilen isimin son durumu sorgulanan konular arasında bulunuyor. İşte, Kenan Işık kaç yıldır bitkisel hayatta? İşte sağlık durumu...
GALERİ DEVAM EDİYOR KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?
Yıllardır tedavisine gözlerden uzak devam edilen Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, sunucunun sağlık durumu hakkında çok kritik bir gelişmenin olduğunu ve olumlu yönde değişimlerin başladığını söyledi.
HABERİ EŞİ VERDİ
Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık güzel haberi verdi. Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.
Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı:
"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş."