Esra Erol'a damga vuran iki eltide flaş gelişme! Yufkacı Muammer ilk kez açıkladı: Sadece onunla ilişkim var...

Esra Erol'da isimleri Hamide Duran olan iki eltinin kocalarını bırakıp yufkacı Muammer Ay'a kaçması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Esra Erol'da yaşanan son dakika gelişmesine göre, eltilerin kaçtığı 'Yufkacı Muammer' ortaya çıktı. Esra Erol canlı yayınına katılan Muammer Ay, her şeyi tek tek anlattı. İşte eltilerin kaçtığı ve yufkacı Muammer Ay olayının detayları ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL