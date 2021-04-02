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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol'a damga vuran iki eltide flaş gelişme! Yufkacı Muammer ilk kez açıkladı: Sadece onunla ilişkim var... Esra Erol'a damga vuran iki eltide flaş gelişme! Yufkacı Muammer ilk kez açıkladı: Sadece onunla ilişkim var... Esra Erol'da isimleri Hamide Duran olan iki eltinin kocalarını bırakıp yufkacı Muammer Ay'a kaçması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Esra Erol'da yaşanan son dakika gelişmesine göre, eltilerin kaçtığı ' Yufkacı Muammer' ortaya çıktı. Esra Erol canlı yayınına katılan Muammer Ay, her şeyi tek tek anlattı. İşte eltilerin kaçtığı ve yufkacı Muammer Ay olayının detayları ve son gelişmeler... Giriş Tarihi: 02.04.2021 09:42
Esra Erol'un programında yaşanan yufkacı Muammer olayı Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturdu. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı.
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Olayın hedefi olan 'Yufkacı Muammer' ortaya çıktı. İki eltinin kaçtığı yufkacı sonunda her şeyi anlattı. İşte isimleri Hamide Duran olan iki eltinin kaçtığı ve Türkiye'nin konuştuğu olayın ayrıntıları...
Olayın ardından son programda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medyada son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yufkacı Muammer konuştu...
Muammer Ay, Fatsa'da yufkacı dükkanında 9 ay önce çalışmaya başlayan Hamide Duman'la aralarında arkadaşlık başladığını söyledi. Bir süre sonra Hamide Duman'ın aynı isim ve soyadı taşıyan eltisinin de yufkacı dükkanında çalışmaya başladığını belirten Ay, "Hamide 9 ay önce yanımda çalışmaya başladı. Sonra eltisi de dükkana geldi.
İki elti ile 7-8 ay birlikte çalıştık. Hamide ile aramızda duygusal yakınlaşma oldu, Fatsa'dan kaçmaya karar verdik. Bunun için tek gidebileceğimiz yer daha önce çalıştığım Antalya'ydı. Fatsa'dan Antalya'ya geleceğimiz zaman Hamide bana, 'Eltim Hamide'nin de gelmesi lazım. Burada kalırsa öldürürler' dedi. Ben de 'gelsin o zaman' dedim. 3 kişi birlikte Antalya'ya geldik" dedi.