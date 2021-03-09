Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden taraf Gönüllüer oldu. 4 eleme adayı çıkaracak Gönüllüler takımından bir isim adaya veda edecek. Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak SMS sıralaması ile hayallerine veda edecek isim belli olacak. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...