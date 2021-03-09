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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması... Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
9 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanacak. Hafta boyunc oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takım Gönüllüler oldu. Aleyna Çalışkan, Öykü Uysal ve Hanzade'nin eleme adayı olduğu akşamda hangi isimin veda edeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
Giriş Tarihi: 09.03.2021 23:32 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 00:29
Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden taraf Gönüllüer oldu. 4 eleme adayı çıkaracak Gönüllüler takımından bir isim adaya veda edecek. Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak SMS sıralaması ile hayallerine veda edecek isim belli olacak. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
GALERİ DEVAM EDİYOR 9 MART SURVİVOR'DA ELENEN İSİM KİM OLDU? İŞTE SMS SIRALAMASI...
Survivor 2021'de elenen isim Gönüllüler takımından Öykü Uysal oldu.
SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?
Uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya süren bir iletişim oyunu oynandı. Aileleri ve sevdikleriyle uzun süredir görüşemeyen yarışmacılar ödülü kazanmak için kıran kırana bir mücadele gösterdi. Zorlu bir parkurda yapılan iletişim oyununda dengeli giden skorda Gonca, Aleyna ile olan mücadelesinde skoru 8-8'lik eşitliğe getirdi.
Skorun eşitlenmesiyle birlikte bayrak yarışı için takımlardan iki yarışmacı seçildi. Ünlüler takımında Gonca ve İsmail ile ünlüler takımından Berkay ve Aleyna Çalışkan karşı karşıya geldi. İsmail - Berkay mücadelesinde kazanan Berkay oldu ve gönüllüler skoru 9-8'lik üstünlüğe taşıdı. Kadınlarda ise Gonca - Aleyna Çalışkan mücadelesinde ise Aleyna Çalışkan kazandı ve 10-8'lik skorla iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
İletişim oyununun sona ermesinin ardından kazanan takım ailesi ve sevdikleriyle görüşmeye hak kazanırken, sıra gecenin en önemli anlarına geldi. Eleme konseyi için Acun Ilıcalı moderatörlüğünde tekrar bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımları noter onayı ile belirlenen 9. Hafta Survivor SMS sıralaması sonuçlarına göre her iki takımdan da 1'er kişi eleme potasına gidecek ve halihazırdaki eleme adayları olan Öykü Uysal, Hanzade ve Aleyna Çalışkan ile elenme tehlikesi yaşayacak.