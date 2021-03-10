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Haberler Galeri Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarına cevap geldi

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarına cevap geldi

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, yine ayrılık haberleriyle geldi. Çıkan haberlerin ardından yan yana görüntülenen çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ulusoy yaptığı açıklamada, 'Ayrılık iddialarına gülüp geçiyoruz' dedi.

Giriş Tarihi: 10.03.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 09:07
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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarına cevap geldi

Dizi setinde ve tanışan ve yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, tekrar ayrıldıkları haberleriyle gündeme geldi.

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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarına cevap geldi

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi.

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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarına cevap geldi

AYRILIK İDDİALARINA CEVAP

Haklarında sık sık dedikodular çıkan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti bir mekan çıkışında görüntülendi.

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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarına cevap geldi

Ünlü çift, ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara 'gülüp geçiyoruz' yanıtını verdi.

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