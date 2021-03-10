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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarına cevap geldi Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarına cevap geldi
Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, yine ayrılık haberleriyle geldi. Çıkan haberlerin ardından yan yana görüntülenen çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ulusoy yaptığı açıklamada, 'Ayrılık iddialarına gülüp geçiyoruz' dedi.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 09:07
Dizi setinde ve tanışan ve yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, tekrar ayrıldıkları haberleriyle gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi.
AYRILIK İDDİALARINA CEVAP
Haklarında sık sık dedikodular çıkan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti bir mekan çıkışında görüntülendi.
Ünlü çift, ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara 'gülüp geçiyoruz' yanıtını verdi.