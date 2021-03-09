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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecan fırtınası sürüyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon... Heyecan fırtınası sürüyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon...
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son yılların en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Peaky Blinders'ın yeni sezonu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peaky Blinders'dan hayranlarına hem iyi hem de kötü haber geldi. Yeni sezon çekimlerinin başladığı duyurulurken, bu sezon ile dizinin ekranlara veda edeceği öğrenildi. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon...
Giriş Tarihi: 09.03.2021 23:16
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerin bu sene başladığı öğrenildi. Dizi 6. yeni sezonuyla final yapacak. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon...
GALERİ DEVAM EDİYOR PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Final sezonuyla ekranlara gelecek dizinin kesin olarak hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmadı. İlerleyen günlerde yayınlanacak fragman ile final tarihinin duyurulması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
PEAKY BLINDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ Peaky Blinders 5. sezon 1. bölüm: Kara Salı
Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.
Peaky Blinders 5. sezon 2. bölüm: Kara Kediler
Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.
Peaky Blinders 5. sezon 3. bölüm: Strateji
Aberama, intikam için Glasgow'a gider. Tommy kendisini tehdit eden Mosley'nin ayağını kaydırmaya karar verir. Hummalı şekilde Linda'yı arayan Arthur kontrolünü kaybeder.