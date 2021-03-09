Heyecan fırtınası sürüyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon...

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son yılların en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Peaky Blinders'ın yeni sezonu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peaky Blinders'dan hayranlarına hem iyi hem de kötü haber geldi. Yeni sezon çekimlerinin başladığı duyurulurken, bu sezon ile dizinin ekranlara veda edeceği öğrenildi. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon...