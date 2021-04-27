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Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında iki takımdan da bir isim eleme potasına girdi. Survivor'da Aleyna Çalışkan ve İlayda eleme adayları olarak belirlendi. 15. hafta SMS sıralamasının son dakika olarak açıklanmasının ardından adaya veda edecek isim belli olacak. Acun Ilıcalı elenen isimi açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
Giriş Tarihi: 27.04.2021 23:36Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 00:23