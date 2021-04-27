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Haberler Galeri Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında iki takımdan da bir isim eleme potasına girdi. Survivor'da Aleyna Çalışkan ve İlayda eleme adayları olarak belirlendi. 15. hafta SMS sıralamasının son dakika olarak açıklanmasının ardından adaya veda edecek isim belli olacak. Acun Ilıcalı elenen isimi açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Giriş Tarihi: 27.04.2021 23:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 00:23
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Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda edecek. Survivor 2021'de adaya veda edecek isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Gönüllüler takımında eleme adayı Alayne Çalışkan olurken, Ünlüler ise İlayda'yı eleme adayı olarak belirledi. Survivor 15. hafta SMS sıralamasının belli olmasının ardından adaya veda edecek isimi açıklanacak. İşte, Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın heyecanla beklenen iletişim yarışı yapıldı ve kazanan da netleşti. Oyunun ödülü ise gönüllüler takımı için biri aile üyesi ve biri de arkadaş olmak üzere iki kişi ile mesajlaşma fırsatı oldu. Ünlülerin ödülü de aileden bir kişi ile konuşmaydı. Ayrıca kazana takım 1 senelik terabayt depolama alanı kazanıyor.

27 Nisan iletişim oyununu kazanan ise 10-3 skorla ünlüler takımı oldu. Ödülü getiren sayıyı ise Batuhan attı.

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Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

TV8'in en çok izlenen ve sevilen yarışma programı Survivor'da eleme adayları geçtiğimiz günlerde belirlenmişti. İlk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler de ilk aday Aleyna Çalışkan oldu. Ünlüler ise ikinci oyunu kaybetti ve aday olarak İlayda'yı çıkardı.

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Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR 15. HAFTA SMS SIRALAMASI...

ÜNLÜLER TAKIMI

1- Poyraz

2- Aleyna Kalaycıoğlu

3-Ayşe

4- Steven

5- Dora

6- Aleyna Çalışan

7- Berkay

ÜNLÜLER TAKIMI

1- İsmail

2- Batuhan

3- Segen

4- Melis

5- İlayda

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Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Adaya veda edecek isim Ünlüler takımından İlayda oldu.