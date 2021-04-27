Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın heyecanla beklenen iletişim yarışı yapıldı ve kazanan da netleşti. Oyunun ödülü ise gönüllüler takımı için biri aile üyesi ve biri de arkadaş olmak üzere iki kişi ile mesajlaşma fırsatı oldu. Ünlülerin ödülü de aileden bir kişi ile konuşmaydı. Ayrıca kazana takım 1 senelik terabayt depolama alanı kazanıyor.

27 Nisan iletişim oyununu kazanan ise 10-3 skorla ünlüler takımı oldu. Ödülü getiren sayıyı ise Batuhan attı.