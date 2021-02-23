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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması... Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
23 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında bir isim hayallerine veda edecek. Gönüllüler ve Ünlüler arasında oynanan oyunları kazanan isim Gönüllüler oldu. Çağrı, Öykü, Yiğit ve Sergen konseyde isimleri yazılan yarışmacılar olmuştu. Acun Ilıcalı'nın sms sıralamasını açıklamasının ardından elenen isim belli olacak. İşte, 23 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
Giriş Tarihi: 23.02.2021 23:22 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 00:28
Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanırken, bu akşam bir isim hayallerine veda edecek. Ünlüler takımında Çağrı ve Yiğit'in eleme adayı olduğu akşamda sms sıralamasında ilk sırada yer alan isim bir kişiyi potaya yollayacak. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında adaya veda edeceği isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
GALERİ DEVAM EDİYOR 23 ŞUBAT SURVİVOR'DA ELENEN İSİM KİM OLDU? İŞTE SMS SIRALAMASI...
Ünlüler takımında adaya veda eden isim YİĞİT oldu.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası ünlüler takımı ada konseyine gitti. Zorlu parkurda mücadeleyi kaybeden takım ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı.
SMS sürelerinin sona ermesinin ardından; takım yarışmacıları konseyde adadan gitmesini istedikleri isimleri kağıda yazdı. Ada konseyinde Sergen, Çağrı, Yiğit ve Öykü'nün isimleri yazıldı.
Ünlülerde yapılan ada oylaması ile Acun Ilıcalı Survivor eleme adayının Yiğit olduğunu duyurdu..
Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek. Survivor'dan elenen isim 23 Şubat gecesi belli olacak.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu için her iki takımın da yarışmacıları deniz üzerine kurulu parkurda kıran kırana yarıştı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı güç ve dengenin önemli olduğu oyunda ciddi performans sergiledi.