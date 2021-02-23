Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanırken, bu akşam bir isim hayallerine veda edecek. Ünlüler takımında Çağrı ve Yiğit'in eleme adayı olduğu akşamda sms sıralamasında ilk sırada yer alan isim bir kişiyi potaya yollayacak. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında adaya veda edeceği isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...