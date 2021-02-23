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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul'dan sonra dönüyor! Denizlerde adaleti sağlayacak! Beklenen tarih... Diriliş Ertuğrul'dan sonra dönüyor! Denizlerde adaleti sağlayacak! Beklenen tarih...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi için geri sayım sürüyor. Türk tarihinin önemli isimleri arasında yer alan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak dizide, sevilen oyuncuya birçok önemli isim eşlik edecek. Son dönemlerde tarihi dizilere olan ilgi sonrasında Barbaros'un alacağı reaksiyon merak ediliyor. Engin Altan Düzyatan'ın hayat vereceği karakter ve başlama tarihi için gelecek açıklama bekleniyor.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 21:04
Diriliş Ertuğrul'dan sonra dönüyor! Denizlerde adaleti sağlayacak! Beklenen tarih artık an meselesi. TRT 1 ekranlarında bir döneme damga vuran Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi merak ediliyor. Son dönemde yayınlanan tarihi dizilerin arasında yenisi ekleniyor. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak Barbaros dizisinde birçok önemli isim yer alacak. Gösterdiği performans ile hayran kitlesi oluşan Engin Altan Düzyatan'ın dizide hayat vereceği karakter merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİ BAŞROL BİR ARADA
Dizide Engin Altan Düzyatan Oruç Reis'i ve Barbaros'u ise Ulaş Tuna Astepe canlandıracak. İki ünlü isim yapım şirketinde bir araya geldi.
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA KİMDİR?
Barbaros Hayrettin Paşa, Vardar Yenicesi'nden Midilli'nin fethi sonrası buraya yerleşen sipahi Yakup Ağa'nın oğlu olarak 1478'de dünyaya geldi. Asıl adı "Hızır Reis" olan Barbaros Hayrettin Paşa'ya, Yavuz Sultan Selim tarafından "dinin hayırlısı" anlamına gelen "Hayrettin" adı verildi.
Ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden "Barbarossa" adını veren Avrupalılar, Oruç Reis'in vefatının ardından küçük kardeşi Hızır için de bu ismi kullandı. "Barbarossa" Türkçede "Barbaros" olarak ifade edildi.
Dört kardeşin en küçüğü olan Hızır, gençliğinde yaptırdığı bir gemiyle Midilli, Selanik ve Eğriboz arasında ticarete başladı. Rodos şövalyelerine esir düşen ağabeyi Oruç'un kurtarılmasından sonra ise iki kardeş, Şehzade Korkut'un himayesine girdi. Hızır ve Oruç Reis, 1504'ten sonra "deniz gazisi" olarak Akdeniz'de hakimiyet mücadelesi başlattı.