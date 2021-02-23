Bir Başkadır hayranları bekliyordu: Flaş gelişme! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?

Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Bir Başkadır yayınlanan ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birçok önemli isimin başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizinin yeni sezon tarihi için oyunculardan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?